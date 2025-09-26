Policija je sinoć u 23.40 časova zatvorila vazdušni prostor iznad aerodroma Olborg zbog sumnje na prisustvo dronova, ali nije mogla da potvrdi da su oni viđeni.
Servis za praćenje letova "Flajtradar24" saopštio je da su rano jutros zabilježeni novi izvještaji o viđenju dronova u danskom gradu Olborgu.
Avion na letu KL1289 se vratio u Amsterdam, dok je let SK1225 iz Kopenhagena otkazan, naveo je "FlajtRadar24" na mreži "X".
Vazdušni prostor je ponovo otvoren jutros u 00.35 časova.
Fresh reports of drone sightings at Aalborg tonight. KL1289 returned to Amsterdam and SK1225 from Copenhagen canceled.https://t.co/cspmE3CIhHpic.twitter.com/pgt0W6J7Q9— Flightradar24 (@flightradar24)September 25, 2025
Ovo je druga noć zaredom da je vazdušni prostor aerodroma u Danskoj zatvoren zbog aktivnosti dronova - isto se dogodilo i u srijedu uveče.
Podsjetimo, Rusija je negirala umiješanost u prethodno nadlijetanje dronova iznad tri civilna i jednog vojnog aerodroma u Danskoj, saopštila je njena ambasada u Kopenhagenu na društvenim mrežama.
"Očigledno je da incidenti koji se odnose na naznačene poremećaje na danskim aerodromima predstavljaju organizovanu provokaciju", navela je Ambasada.