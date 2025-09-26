Ruski ratni brod "Aleksandar Šabalin" kod obala Danske, otkrili ga novinari tokom preleta helikopterom, pripada Baltičkoj floti stacioniranoj u Kalinjingradu

Izvor: Printscreen/X, Igor Zarembo / Sputnik / Profimedia

U poslednjih nekoliko dana, dok su se neidentifikovani dronovi pojavljivali iznad nekoliko danskih aerodroma, ruski ratni brod "Aleksandar Šabalin" bio je usidren blizu danske obale, ali u međunarodnim vodama, otkriva list Ekstra bladet.

Istovremeno, ruskom brodu su bili isključeni AIS uređaji za automatsku razmjenu informacija o identitetu i položaju između brodova.

"Aleksandar Šabalin" je otkriven na samo 12 kilometara od danskog ostrva Langeland, u međunarodnim vodama između Njemačke i Danske.

Reporteri Ekstra Bladeta reagovali su na dojavu i preletjeli ruski desantni brod helikopterom, koji je potom podigao sidro i udaljio se u nepoznatom pravcu.

Baza u Kalinjingradu

"Aleksandar Šabalin" pripada ruskoj Baltičkoj floti stacioniranoj u Kalinjingradu.

Izgrađen je 1985. godine i opremljen je protivvazdušnim raketama i topovima.

Može da nosi deset tenkova i 340 vojnika.

Poslednjih godina Rusija ga je često koristila za prevoz trupa i opreme do svoje baze u Tartusu u Siriji.

Ekstra bladet piše da se brod očigledno krio u blizini Danske u vrijeme incidenata iznad aerodroma, od kojih je bio udaljen 70 do 270 kilometara

Ali danski list naglašava da bi moglo biti previše očigledno ako su dronovi lansirani baš sa tog broda i spekuliše da je "Aleksandar Šabalin" možda služio kao podrška ruskim trgovačkim brodovima koji su poslednjih dana plovili u blizini.

Dronovi su poletjeli sa brodova?

Naime, u danskim medijima sve se više širi teorija da su neidentifikovani dronovi lansirani sa jednog od mnogih trgovačkih brodova koji svakodnevno plove kroz moreuz Eresund prema ruskim baltičkim lukama.

Na konferenciji za novinare u četvrtak uveče, šef danske policije Torkild Fogde potvrdio je da se podaci o ruskim brodovima intenzivno istražuju.

"Brodski saobraćaj u danskim vodama bila je prva stvar na koju smo se fokusirali u istrazi. Ne mogu da govorim o konkretnom brodu, ali imamo dobar uvid u prijateljski i manje prijateljski pomorski saobraćaj" kazao je Fogde.