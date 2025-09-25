Aerodrom u Olborgu na sjeveru Danske zatvoren je u srijedu uveče zbog upada dronova u vazdušni prostor, dok su vlasti u Kopenhagenu i Oslu takođe registrovale slične incidente ranije ove nedelje.

Izvor: HANDOUT / AFP / PROFIMEDIA

Aerodrom u Olborgu, gradu na sjeveru Danske, zatvoren je u srijedu uveče zbog upada dronova u taj vazdušni prostor. Incidenti ove vrste nastavljeni su nakon što je u ponedeljak aerodrom u Kopenhagenu bio zatvoren na četiri sata iz istog razloga, dok je istog dana vazdušni saobraćaj u Oslu takođe bio obustavljen na tri sata.

Drone disruption hits Denmark again tonight.



Aalborg Airport airspace shut down after drone sightings.

Flights diverted. Police + Armed Forces coordinating.



2nd major Danish airport closure this week.



If drones can repeatedly shut Europe’s skies… who’s really behind them? …pic.twitter.com/tNudY5Dm89 — Holly Wood (@thatuapgirl)September 24, 2025

Od tada, danske i norveške vlasti su u bliskom kontaktu, ali njihova istraga još nije potvrdila vezu između ova dva slučaja. Portparol aerodroma u Olborgu odbio je da komentariše broj prijavljenih dronova, ali je policija potvrdila da je primijećen veliki broj.

Video show drones over Aalborg Airport.



: Henrik Abildgaardhttps://t.co/EHuIYFE9bYpic.twitter.com/sxN3HFJdkp — Orla Joelsen (@OJoelsen)September 24, 2025

"Aktivnosti dronova remete normalan rad aerodroma u Olborgu. Vazdušni saobraćaj je zatvoren i svi letovi su otkazani od sada", rekao je Jesper Bojgard, šef lokalne policije, dodajući da oni nastavljaju da prate i kontrolišu situaciju.

Policija je takođe naznačila da je i dalje upitno da li su dronovi viđeni iznad Olborgu povezani sa onima viđenim prije dva dana u Kopenhagenu.