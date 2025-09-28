Kijev je objavio nove detalje o najnovijem i vjerovatno najmasovnijem napadu Rusije na Ukrajinu. Poginule su 4 osobe, a među njima i jedna djevojčica (12).

Izvor: Profimedia

Ruske snage izvele su jedan od najvećih vazdušnih napada od početka rata u Ukrajini, najmanje četiri osobe su poginule, a desetine su ranjene.

Napad sa skoro 600 dronova i 50 raketa

Roj dronova i salva raketa pogodili su više ukrajinskih regiona, a zatim i prijestonicu Kijev. Vojska Ukrajine saopštila je da je Rusija tokom noći lansirala 595 dronova i 48 raketa, dok je protivvazdušna odbrana oborila 568 dronova i 43 rakete.

Kijev je bio najteže pogođen, rakete su letjele iznad grada, a protivvazdučna paljba odjekivala je satima.

U Kijevu je najmanje četvoro ljudi poginulo, među njima i 12-godišnja devojčica.Desetine su ranjene. Gradonačelnik Vitalij Kličkopotvrdio je da je požar izbio na kardiološkoj klinici.

Stanovnici su bježali u metro duboko pod zemljom, gde su prenoćili na improvizovanim ležajevima ili stolicama, prateći vesti putem telefona. Na jugu zemlje, u Zaporožju, ranjeno je najmanje 16 ljudi, uključujući troje djece.