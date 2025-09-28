Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da se Rusija priprema za širi sukob u Evropi i optužio Kremlj za nedavne upade dronova u više evropskih zemalja. Zelenski je upozorio da Putin neće čekati da završi rat u Ukrajini i da planira otvaranje novog fronta.

Vladimir Putin će proširiti svoj rat u Ukrajini napadom na još jednu evropsku zemlju, izjavio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski, optuživši Rusiju za nedavne upade dronova koje je opisao kao pokušaje testiranja odbrane NATO-a, piše Gardijan.

Govoreći u Kijevu posle sastanka sa Donaldom Trampomna Generalnoj skupštini UN u Njujorku, Zelenski je rekao da se Rusija priprema za širi sukob.

"Putin neće čekati da završi rat u Ukrajini. Otvoriće još jedan pravac. Niko ne zna gdje. On to želi", rekao je Zelenski.

Ukrajinski predsjednik je naglasio da Kremlj namjerno provjerava sposobnost Evrope da zaštiti svoje nebo, nakon što su ruski dronovi viđeni u Danskoj, Finskoj, Litvaniji, Švedskoj, Poljskoj i Rumuniji, a ruski lovci povredili estonski vazdušni prostor.

U petak uveče dronovi su primijećeni iznad danske vojne baze, a u subotu iznad norveške i švedske. Zelenski je sugerisao da se evropske vlade muče da se izbore s ovom novom i opasnom prijetnjom.

Ranije ovog mjeseca, Ukrajina je otkrila 92 drona koji su "orkestrirano" letjeli ka Poljskoj. Većina je presretnuta, ali je 19 prešlo u poljski vazdušni prostor, gde su Poljaci oborili četiri.

Zelenski je najavio da će predstavnici nekoliko neimenovanih država doputovati u Ukrajinu kako bi prošli "praktičnu obuku" u odbijanju ruskih vazdušnih napada.

"Ne upoređujem naše snage. Mi smo u ratu, a Poljaci nisu. Spremni smo da podijelimo svoje iskustvo", rekao je Zelenski.