Izvor: Cao Yang / Xinhua News / Profimedia

Portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov izjavio je da je beskrajni niz neosnovanih optužbi sa Zapada doveo do toga da se one više ne shvataju ozbiljno, komentarišući tvrdnje Danske i Norveške o navodnim ruskim dronovima u njihovom vazdušnom prostoru.

„Iskreno, zato što stalno iznose neosnovane optužbe, prestali smo da ih shvatamo ozbiljno. Vjerovatno zato što se njihove izjave svaki put ispostave neosnovanim“, rekao je.

„Čini mi se da zemlja koja ima ozbiljan i odgovoran pristup ne bi trebalo da iznosi neosnovane optužbe iznova i iznova“, dodao je portparol.