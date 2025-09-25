Venecuelu je pogodio snažan zemljotres jačine 6,5 Rihtera, sa epicentrom u saveznoj državi Zulija. Potres se osjetio i u prijestonici Karakas, dok seizmolozi upozoravaju na moguće nove udare i štetu na infrastrukturi.

Izvor: X/ESPECIGEST/Printscreen

Zemljotres jačine 6,5 Rihtera pogodio je Venecuelu, a epicentar potresa bio je u saveznoj državi Zulija. Rojters prenosi da je to objavio Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMCS).

"Potres je bio na dubini od 35 kilometara", navode iz EMSC.

Njujork tajms prenosi podatke Geološkog instituta SAD (USGS) koji je utvrdio da je magnituda bila 6,3 Rihtera. Navodi se da se snažno podrhtavanje osjetilo noćas devet minuta prije ponoći po vremenu u Venecueli na oko 27 kilometara od mjesta Mene Grande.

Iz USGS je prethodno objavljeno da je jačina zemljotresa bila 6,4 Rihtera.

BREAKING: A powerful M6.2 earthquake has struck northwest Venezuela near Maracaibo, Zulia state.

•Depth: just 7.8 km (very shallow)

•230,000+ people felt strong to very strong shaking

•USGS: 10–100 deaths possible, major damage likely

•Tremors reached Caracas and parts of…pic.twitter.com/j3Ysx1sTK5 — Sarcasm Scoop (@sarcasm_scoop)September 25, 2025

Novi potres je usledio nakon prvog od 6,2 Rihtera koji se dogodio pet sati ranije na tom području.

CCTV footage captures the moment a shop shook during the powerful earthquake in Zulia, Venezuela.pic.twitter.com/F9nusz5Yed — Weather Monitor (@WeatherMonitors)September 25, 2025

Američki list navodi da seizmolozi i dalje provjeravaju podatke.