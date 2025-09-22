Epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru.

Grčko poluostrvo Atos (Sveta Gora) rano jutros pogodila su četiri zemljotresa, od kojih je najjači bio od pet stepeni po Rihterovoj skali, objavio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je na otvorenom moru, na dubini od pet kilometara, na oko deset kilometara južno od manastira Hilandar.

Za sada nema izvještaja o povrijeđenima ili materijalnoj šteti. Nije izdato upozorenje na opasnost od cunamija, prenosi Euronews.