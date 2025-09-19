Snažan zemljotres jačine 7,8 stepeni po Rihteru pogodio je oblast kod ruskog poluostrva Kamčatka, zbog čega je izdato upozorenje na cunami, saopštili su američki i ruski zvaničnici.

Izvor: Profimedia

Zemljotres jačine 7,8 stepeni po Rihteru pogodio je danas područje Tihog okeana u blizini ruskog poluostrva Kamčatka, saopštila je Američka geološka služba (USGS), a odmah nakon potresa izdato je upozorenje na cunami.

Guverner Kamčatke izjavio je da je upozorenje na cunami proglašeno nakon zemljotresa magnitude 7,2.

Zemljotres se dogodio u petak u 6:58 po lokalnom vremenu, oko 128 kilometara istočno od grada Petropavlovsk-Kamčatski, na dubini od samo 10 kilometara, što je navelo Pacifički centar za upozorenje na cunamije da izda upozorenje zbog mogućih razornih talasa duž obale.

Ovo je drugi snažan zemljotres koji je pogodio ovu oblast u kratkom vremenskom periodu, prethodni se desio u subotu, imao je jačinu od 7,4 stepena, a epicentar mu je bio na dubini od 39,5 kilometara, 111 kilometara istočno od Petropavlovsk-Kamčatskog.