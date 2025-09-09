Snažan zemljotres pogodio je večeras Grčku.

Izvor: Profimedia

Jak zemljotres magnitude 5,2 stepena po Rihterovoj skali pogodio je večeras Grčku, javlja "EMSC", evropsko-mediteranski seizmološki centar. Epicentar potresa bio je u oblasti Nea Stiri, na Eviji.

Registrovan je potres na dubini od oko 2,3 kilometra. Podrhtavanje tlo je zabilježeno čak i u Atini.