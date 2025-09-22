Ruska prijestonica Moskva suočava se sa napadom dronova, a ruska protivvazdušna odbrana je do sada oborila 11 letjelica, potvrdio je gradonačelnik Sergej Sobjanjin.

Izvor: x/printscreen/@markito0171

Moskva je pod napadom dronova, a ruska protivvazdušna odbrana je u akciji, javljaju ruski mediji, pozivajući se na gradonačelnika Sergeja Sobjanjina.

Gradonačelnik je potvrdio da je do sada oboreno 11 dronova, a trenutno nema informacija o šteti ili žrtvama. Nebo iznad Moskve je potpuno zatvoreno, a eksplozije su zabilježene u brojnim okruzima u centru i na jugozapadu.

#Moscowhas closed the sky, 9 drones shot down so far

planes in low flightpic.twitter.com/ENsCgrQ1j9 — C4H10FO2P ☠️ (@markito0171)September 22, 2025

Ruski mediji navode da će nakon napada tajna služba FSB i Istražni komitet sprovesti istragu i da se očekuje krivični postupak zbog terorizma. Operativne službe na terenu ispituju olupine dronova i provjeravaju da li su oni prouzrokovali dodatnu štetu, navodi se.