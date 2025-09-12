Ukrajina je izvršila nove napade dronovima na oblasti širom Rusije, a gađani su Moskva, Sankt Peterburg, Smolensk, luka Primorsk i ostala mjesta.

Izvor: screenshot X

Ukrajinski dronovi su tokom noći u velikom napadu gađali više regiona u Rusiji, uključujući Moskvu i Sankt Peterburg, prenijeli su ruski zvaničnici i mediji 12. septembra, piše Kijev independent.

Rusko Ministarstvo odbrane tvrdi da je protivvazdušna odbrana oborila 221 dron širom zemlje.

Massive enemy attack on the Leningrad region: fire on a tanker and pumping station in Primorsk



▪️"Open fire on the vessel in the port of Primorsk has been extinguished. There is no threat of flooding or oil product spills. The fire at the pumping station has also been put…pic.twitter.com/2mseKIeoBx — Zlatti71 (@Zlatti_71)September 12, 2025

Požari u Primorsku i Smolensku

Napad je, prema izvještajima, izazvao požar na jednom brodu u luci Primorsk, kao i u postrojenju kompanije Lukoil u Smolensku. Stanovnici Lenjingradske oblasti rekli su da je ovo bio jedan od najmasovnijih udara na region od početka rata.

Oko 30 dronova oboreno je iznad Lenjingradske oblasti, rekao je guverner Aleksandar Drozdenko.

Ostaci dronova i eksplozije u okolini Sankt Peterburga

Ostaci dronova pali su na više lokacija u gradu Tosno, 53 km jugozapadno od Sankt Peterburga, ali, kako se navodi, nije bilo žrtava ni štete. Krhotine su pronađene i u drugim selima regiona: Vsevoložsk, Pokrovskoje i Uzmino.

Drozdenko je ranije izjavio da je protivvazdušna odbrana djelovala i iznad Puškinskog distrikta Sankt Peterburga.

On je dodao da je u luci Primorsk došlo do požara na jednom brodu, ali da je vatra ugašena i da ne postoji opasnost od potapanja broda ili izlivanja nafte. Kasnije je prijavljen i požar na pumpnoj stanici u Primorsku, koji je takođe ugašen. Nije bilo žrtava.

Luka Primorsk je najveća ruska luka za pretovar nafte na Baltiku.

Zatvaranje aerodroma u Sankt Peterburgu

Zbog prijetnje dronovima privremeno je zatvoren aerodrom Pulkovo u Sankt Peterburgu - procedura koja postaje sve češća usled intenziviranja ukrajinskih napada. Gotovo 50 letova je poremećeno ili otkazano.

Stanovnici Sankt Peterburga i Lenjingradske oblasti nastavili su da prijavljuju eksplozije, naveo je opozicioni kanal Astra.

Napadi na Moskvu

Dronovi su gađali i rusku prijestonicu. Najmanje devet ukrajinskih dronova oboreno je u blizini Moskve, izjavio je gradonačelnik Sergej Sobjanin. On je rekao da su ekipe za vanredne situacije upućene na mjesta pada dronova, ali nije naveo detalje o lokacijama niti o mogućoj šteti.

Prema ruskim Telegram kanalima, čuli su se odjeci eksplozija u naseljima Možajsk i Dedovsk, zapadno od Moskve.

⚡️Update: Drones attack Russia's Primorsk Port, causing fire.



Leningrad Oblast Governor Aleksandr Drozdenko said the drone strike ignited a fire on a vessel in the Primorsk Port, Russia's largest oil-loading port in the Baltic Sea.https://t.co/WvFT36RsVR — The Kyiv Independent (@KyivIndependent)September 12, 2025

Novi napadi na Smolensk

Zvaničnici i lokalno stanovništvo kasnije su prijavili još jedan talas napada na grad Smolensk. Guverner Vasilij Anohin izjavio je da protivvazdušne jedinice odbijaju napad dronova, ali nije dao dodatne informacije.

Građani su ipak prijavili eksplozije, a na snimcima sa društvenih mreža vidi se požar u blizini postrojenja kompanije Lukoil. Na snimcima se vide dim i plamen, iako Anohin u izveštaju nije pomenuo naftne objekte.

Podaci ruskog Ministarstva odbrane

Ministarstvo odbrane Rusije tvrdi da je oboreno: 85 dronova iznad Brjanske oblasti, 42 iznad Smolenske oblasti, 28 iznad Lenjingradske oblasti, 18 iznad Kaluganske oblasti, 14 iznad Novgorodske oblasti, 9 iznad Moskve i Orlovske oblasti.

Takođe je saopšteno da su dronovi oboreni i iznad Belgoroda, Rostova, Tverske, Pskovske, Tulske i Kurske oblasti.