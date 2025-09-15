Ukrajinska vojska osnovala je 156. pješadijsku brigadu u prolJeće 2024. Nedugo zatim, brigada je pretvorena u mehanizovanu jedinicu sa dodatnim oklopnim vozilima.

Izvor: Ministarstvo odbrane Rusije/Screenshot

Sada je 156. mehanizovana brigada među sve brojnijim ukrajinskim jedinicama koje jure ka jugu, u Donjecku oblast, kako bi dočekale masu ruskih vojnika i tenkova spremnih za napad na utvrđeni grad Pokrovsk. Ukrajinski operater drona Kriegsforscher to je opisao kao „poslednju, završnu bitku“, piše Euromaidan Press.

Rusi prebacuju tenkovske snage

Još prošlog mjeseca, 156. brigada držala je liniju u Sumskoj oblasti zajedno sa drugim brigadama novog 18. armijskog korpusa. Međutim, nakon poraza u borbama oko Pokrovska poslednjih nedelja, Kremlj je donio odluku. Umjesto da odustane od Pokrovska, odlučio je da udvostruči napore — i dovede ogromna pojačanja oko grada za snažnu ofanzivu predvođenu tenkovima.

Ta pojačanja morala su doći odnekud. Najmanje pet ruskih mornaričkih i vazdušno-desantnih brigada i pukovnija, zatim tenkovska pukovnija, pješadijska pukovnija i dvije motorizovane brigade već su prebačene, ili su u procesu premještanja, iz Sumske oblasti ka Pokrovsku. Uz njih stiže i motorizovana divizija iz Hersonske oblasti na jugu.

One se pridružuju već postojećim ruskim armijama koje mjesecima opsijedaju Pokrovsk i okolna mjesta. Oko Pokrovska se, prema poslednjim obavještajnim podacima, okupilo 150.000 ruskih vojnika.

Sada je jasno zašto su Rusi napadali na motorima

Tokom cijele 2025. godine, ruske jedinice uglavnom su napadale pješke ili na motorima. Sada je to postalo jasno. „Polako, ali sigurno, pokazuje se da je Rusija zaista držala oklopna vozila u pozadini i svela mehanizovane napade na minimum“, rekao je analitičar otvorenih izvora Jompy.

Ruski zapovjednici čuvali su oklopna vozila za nešto veliko. Čini se da je to najveći — i možda poslednji u dogledno vrijeme — mehanizovani napad na Pokrovsk. To je ujedno i poslednja velika ukrajinska utvrda između Rusa i glavnog ukrajinskog „pojasa tvrđava“, koji se proteže kroz Kramatorsk i Slovjansk u zapadnom Donjecku.

Najveći ruski oklopni napad mesecima unazad

Predstojeća bitka „biće veća i krvavija“ od pešadijskih borbi koje su ove godine bile česte oko Pokrovska, upozorio je finski analitičar Joni Askola. Na svježe pristiglim ukrajinskim jedinicama, poput 156. mehanizovane brigade, biće zadatak da zaustave znatno jaču rusku silu.

156. mehanizovana brigada krenula je prema Donjecku prošlog mjeseca, navodi Unit Observer. Pridružila se 1. Azovskom korpusu Nacionalne garde i drugim jedinicama koje su početkom avgusta pohitale prema Pokrovsku kako bi zaustavile, a zatim i odbacile ruski pješadijski prodor koji je nakratko ugrozio jednu od dvije glavne linije snabdijevanja prema gradu.

Druge ukrajinske jedinice iz Sumske oblasti mogle bi slediti 156. brigadu prema Donjecku, dok se sve više ruskih vojnika povlači iz Sumija i kreće ka jugu. Sledeći talas ukrajinskih pojačanja mogao bi uključiti 80. i 95. vazdušno-desantnu brigadu.

U poređenju s tim elitnim desantnim snagama, 156. brigada je „radnička“ jedinica. Opremljena je tenkovima T-64BV, borbenim vozilima pješadije BMP-1TS s novim topovima kalibra 30 mm, transporterima M-113 na gusenicama, modernizovanim transporterima BTR-60D na točkovima, oklopnim kamionima Kozak i haubicama M-109. Na mnoga vozila postavljena je dodatna zaštita protiv dronova.

Ukrajinska taktika uništavanja tenkova pred najvećim ispitom

Očekuje se da će se 156. brigada ukopati i pripremiti za tenkovske napade. Starije ukrajinske brigade oko Pokrovska već su se dokazale kao efikasne „ubice tenkova“, a i relativno neiskusni vojnici 156. brigade trebalo bi brzo da savladaju standardne taktike.

Rusi su se dosad suočavali sa minskim poljima, artiljerijom, protivoklopnim raketama i, možda najviše, dronovima samoubicama i bombarderima. Sada se nadaju da će tenkovski juriši preokrenuti tok bitke za Pokrovsk. Ukrajinci, pak, vjeruju da će i dalje uspijevati da uništavaju tenkove koristeći iste metode kao i do sada.

Uništeni brojni ruski tenkovi

U 43 mjeseca otkako je Rusija proširila rat protiv Ukrajine, ukrajinske snage su uništile, oštetile ili zarobile oko 4.100 ruskih tenkova. Ako ruske snage u narednim mjesecima ne probiju ukrajinsku odbranu oko Pokrovska, možda dugo neće imati novu priliku — barem ne uz pomoć tenkova.

Ruska fabrika tenkova Uralvagonzavod proizvodi nove T-90M, ali nije poznato koliko ih zapravo silazi s proizvodne trake. Čini se da se proizvodnja ove godine urušila. Istovremeno, skladišta s borbenim vozilima koja su nekada bila prepuna ostataka iz Hladnog rata danas su uglavnom prazna.