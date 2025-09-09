Ukrajinski napad dronovima na Soči, ruski predsjednik Putin bio u tom primorskom gradu i iz rezidencije Bočarov Ručej učestvovao na onlajn samitu BRIKS

Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Venijamin Kondratjev, guverner Krasnodarskog kraja, izjavio je da je noćas jedna osoba poginula u napadu ukrajinskih dronova na ruski turistički grad Soči.

Kijev indipendent navodi da se napad dogodio dok je ruski predsjednik Vladimir Putin radio iz Sočija, gdje se sinoć uključio na onlajn samit BRIKS.

Ruski nezavisni medij Agentstvo je izvijestio da je predsjednički avion Il-96-300PU ostao na gradskom aerodromu tokom napada.

"Djelovi oborenog drona pogodili su automobil, ubivši jednu osobu" napisao je Kondratjev na Telegramu.

On je dodao da je šest kuća oštećeno i na njima razbijeni prozori i oštećene fasade i krovove.

Hitne službe su poslate na lice mjesta.

Ukrajina nije komentarisala incident, koji kijevski medij nije mogao nezavisno da potvrdi.

Podsjeća se da Ukrajina redovno ciljao rusku vojnu i energetsku infrastrukturu dronovima dugog dometa u nastojanju da poremeti moskovsku ratnu mašineriju.

Soči se nalazi na ruskoj obali Crnog mora i udaljen je oko 310 kilometara od ukrajinske granice i oko 538 kilometara od teritorije pod kontrolom Ukrajine, blizu Orihiva u Zaporoškoj oblasti.

Putinova primorska rezidencija Bočarov Ručej nalazi se u gradu, iako su ruski nezavisni mediji ranije izvještavali da je predsjednik uglavnom prestao da posjećuje Soči nakon što su ukrajinski dronovi počeli da napadaju i to područje.

✈️ The governor of Sochi reported a drone attack.pic.twitter.com/E6ZPldY8C7 — Tracey SBUFella #NAFO (@trajaykay)September 9, 2025

Vazdušni udar je uslijedio nakon serije ukrajinskih napada dronova na rusku infrastrukturu.