Ukrajinska Glavna obavještajna uprava i Snage za specijalne operacije izvele su koordinisane sabotaže na dvije ključne ruske željezničke pruge – Orel-Kursk i Sankt Peterburg-Pskov.

Izvor: x/printscreen

Ukrajinska Glavna obavještajna uprava (GUO) i Snage za specijalne operacije izvršile su koordinisani napad na dvije ključne ruske željezničke rute, sa ciljem da ometaju logistiku Kremlja i maksimiziraju efekat svojih operacija, piše Kijev post.

Pripadnici GUO-a i Snaga za specijalne operacije izveli su niz složenih operacija kako bi prekinuli željeznički saobraćaj na prugama Orel-Kursk i Sankt Peterburg-Pskov. Prema informacijama Glavne obavještajne uprave, u napadima su poginula dva ruska gardista, dok je treći teško povrijeđen i izgubio je noge.

Just now - a passenger train derails in Russia's Volgograd region after colliding with a truck. The locomotive is completely smashed up.pic.twitter.com/Ilm79vzdd6 — WarTranslated (@wartranslated)July 29, 2024

Neuspješno deminiranje u Orelskoj oblasti

Jedan od incidenata dogodio se na dionici Maloarhangelsk-Glazunovka, gdje su zaposleni Ruskih željeznica dan ranije otkrili mine. Na teren je pozvan inženjerijski tim Ruske nacionalne garde, ali je tokom pokušaja razminiranja došlo do eksplozije.

Dva gardista su poginula, a trećem su amputirani donji udovi. Zbog eksplozije je od subotu, 13. septembra, obustavljen savezni željeznički saobraćaj, što je izazvalo kašnjenja više od 15 vozova. Sabotažu je potvrdio i regionalni guverner Andrej Kličko, a lokalni stanovnici na društvenim mrežama objavljuju snimke požara.

BREAKING: Earlier today in the Luzhsky district of Saint Petersburg, Russia, a diesel freight train with 15 tankers derailed, with potential Ukrainian sabotage suspected.pic.twitter.com/5PpVIPM07A — World Source News 24/7 (@Worldsource24)September 14, 2025

Drugi napad se dogodio u noći između subote i nedelje, oko 2:30 po lokalnom vremenu, kada je eksplozivom dignuta u vazduh željeznička pruga Sankt Peterburg-Pskov na dionici Stroganovo-Mšinsk. U napadu je lokomotiva iskočila iz šina, a uništeno je i 15 vagona-cisterni sa gorivom.