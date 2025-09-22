Sjedinjene Američke Države potvrdile su u ponedeljak da će braniti teritoriju NATO-a nakon što su ruski avioni i dronovi više puta povrijedili vazdušni prostor evropskih članica alijanse.

Izvor: AL DRAGO / UPI / Profimedia

Sjedinjene Američke Države su u ponedeljak potvrdile da će braniti teritoriju NATO-a od upada nakon što je Rusija više puta povrijedila vazdušni prostor evropskih članica alijanse.

"Sjedinjene Države stoje uz svoje saveznike iz NATO-a suočene sa ovim narušavanjima vazdušnog prostora i želim da iskoristim ovu prvu priliku da ponovim i naglasim da će Sjedinjene Države i naši saveznici braniti svaki centimetar teritorije NATO-a", rekao je ambasador SAD pri Ujedinjenim nacijama Majk Volc na vanrednom sastanku Savjeta bezbjednosti UN u Njujorku.

Rusija bi trebalo hitno da zaustavi takvo opasno ponašanje, rekao je novoimenovani ambasador. "Očekujemo da Rusija traži načine za deeskalaciju, a ne da rizikuje eskalaciju (sukoba)", dodao je Volc.

Tramp uložio ogromnu količinu vremena

On je istakao da je predsjednik SAD Donald Tramp uložio ogromnu količinu vremena i truda da okonča "grozan" rat između Rusije i Ukrajine. Rusija bi trebalo da direktno pregovara sa Ukrajinom kako bi zaustavila sukob, rekao je Volc.

Estonija je u petak saopštila da su tri ruska borbena aviona narušila njen vazdušni prostor tokom 12 minuta. Rusija je odbacila estonski izvještaj o incidentu. Veliki broj ruskih dronova ušao je u poljski vazdušni prostor nedelju dana ranije tokom ruskih vazdušnih napada na Ukrajinu.

Poljska i njeni saveznici u NATO-u su prvi put oborili nekoliko dronova, a ostaci su kasnije pronađeni u istočnim i centralnim djelovima zemlje. Nijedan do sada nije klasifikovan kao opasan. Rumunija je takođe zabilježila ulazak ruskog drona u svoj vazdušni prostor. Poljska, Estonija i Rumunija su članice NATO-a.