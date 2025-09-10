Poljske vlasti su incident opisale kao "neviđeno kršenje suvereniteta" i "čin agresije koji je predstavljao stvarnu pretnju bezbjednosti građana".

U noći između utorka i srijede, Poljska je saopštila da je oborila više objekata nalik dronovima koji su narušili njen vazdušni prostor tokom velikog ruskog napada na Ukrajinu. Ovo predstavlja prvi put da je neka članica NATO-a direktno djelovala protiv ruskih letjelica unutar svog vazdušnog prostora od početka rata u Ukrajini 2022. godine.

Poljske vlasti su incident opisale kao "neviđeno kršenje suvereniteta" i "čin agresije koji je predstavljao stvarnu pretnju bezbjednosti građana".

UPDATE: Polish skies are now roaring with fighter jets as Russian drones violate NATO airspace.



This is what Trump’s weakness on Putin brought us, Europe scrambling to defend itself while MAGA still calls it “peace through strength.”



Poland didn’t get the memo. They got…pic.twitter.com/D02TDjmoXt — Brian Allen (@allenanalysis)September 10, 2025

Predsjednik Poljske Karol Navrotski zakazao je vanrednu sjednicu Nacionalnog savjeta za bezbjednost, kojoj prisustvuju premijer Donald Tusk i ključni ministri. Takođe je zakazana i vanredna sjednica vlade.

Premijer Tusk je potvrdio da je operacija i dalje u toku i da je u stalnom kontaktu sa generalnim sekretarom NATO-a. U međuvremenu, građanima u tri pogranične oblasti, uključujući i region Mazovjeckog vojvodstva gdje se nalazi Varšava, upućen je apel da ostanu u skloništima. Operacije na četiri aerodroma su privremeno obustavljene, uključujući i međunarodni aerodrom Šopen u Varšavi.

Tokom vazdušne uzbune u Ukrajini, koja je počela prije ponoći, pojavio se talas upozorenja o najmanje 100 dronova u vazduhu, dok se sumnjalo da se Rusija sprema i za raketne napade. Ukrajinski izvori su ubrzo počeli da izvještavaju da su neki od dronova prešli granicu i ušli u poljski vazdušni prostor - ne samo površno, već dovoljno duboko da izazovu zatvaranje vazdušnog prostora iznad Varšave.

#Polandis under#Russiandrone attack.



Multiple drones have been reportedly shot down by Polish air-defense with NATO partners.



Currently Shahed drones can be heard flying over#Warsawand#Krakow



AMERICA MUST RESPOND NOW! HR2548 S1241 Sanction Russia Now!@StateDept@POTUSpic.twitter.com/pytVwmW1ac — Oleks Taran (@ollleks)September 10, 2025

Ova situacija se doživljava kao potencijalna eskalacija od strane Moskve i testiranje reakcije Zapada. Iako je bilo ranijih incidenata - uključujući rusku raketu koja je pala u poljsku šumu i tragičan incident iz 2022. kada su poginula dva civila - poljska vojska do sada nije imala direktno oružano djelovanje protiv ruskih letelica.

Predsjednik Navrotski, iako iz suprotne političke opcije od premijera Tuska, naglasio je da bezbjednost zemlje mora biti iznad stranačkih razlika:

"Bezbjednost naše domovine je naš najviši prioritet i zahtijeva blisku saradnju", poručio je on.