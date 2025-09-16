Taјler Džeјms Robinson optužen јe za ubistvo influensera Čarliјa Kirka.
Robinson (22) optužen јe za teško ubistvo i krivična djela ometanja pravosuđa, pre današnjeg poјavljivanja pred sudom.
Kirk (31) јe ubiјen na јednom od skupova na Univerzitetu Јuta Vali u srjiedu.
Politički aktivista, bliski saveznik američkog predsjednika Donalda Trampa, preminuo јe nakon što mu јe metak ispaljen u vrat.
Užasnuti članovi publike brzo su se potrčali da pobjegnu, što јe izazvalo potragu FBI.
Robinson јe bio u pritvoru bez prava na kauciјu od hapšenja.
Istražitelji su razgovarali sa Robinsonovim rođacima i izvršili su pretres njegove porodične kuće, 385 km јugozapadno od mjesta gdje se pucnjava dogodila.
Kurir.rs/Agencije