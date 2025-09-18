Donald Tramp proglasio je američku organizaciju Antifa terorističkom.

Izvor: AL DRAGO / UPI / Profimedia

Predsjednik Donald Tramp objavio je da pokret krajnje levice Antifa proglašava terorističkom organizacijom, prenosi CNN.

"Sa zadovoljstvom obavještavam mnoge američke patriote da Antifu - tu bolesnu, opasnu, radikalno-levičarsku katastrofu - proglašavam velikom terorističkom organizacijom", napisao je Tramp na Truth Social-u, pa dalje naveo:

"Takođe ću snažno preporučiti da se oni koji finansiraju Antifu temeljno istraže u skladu sa najvišim pravnim standardima i praksama. Hvala vam na pažnji!".

Nije, međutim, bilo odmah jasno kojim će se pravnim mehanizmom predsjednik SAD-a poslužiti, budući da Antifa nema čvrstu strukturu ni formalno vođstvo, pa je upitno ko bi tačno bio obuhvaćen odlukom", napisao:

"Ovo je samo jedna od mnogih mjera koje će predsjednik preduzeti protiv levih organizacija koje podstiču političko nasilje", izjavio je visoki zvaničnik Bijele kuće za CNN.

Tramp je djelimično najavio ovaj potez ranije ove nedelje, u obraćanju iz Ovalne sobe nakon ubistva Čarlija Kirka.

Problem je u tome što Antifa zapravo nije organizacija u klasičnom smislu, već labavi društveni pokret. Dok je u američkom zakonodavstvu zabranjeno pružati "materijalnu podršku" grupama koje vlada označi kao strane terorističke organizacije, ne postoji isti mehanizam kada su u pitanju domaće grupe.