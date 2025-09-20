U velikom napadu ruskih raketa i dronova na ukrajinske gradove jedna osoba je poginula, a 13 je povrijeđeno.

Rusija je sprovela veliki napad raketama i dronovima na ukrajinske gradove tokom noći, pri čemu je najmanje jedna osoba poginula, a 13 drugih povrijeđeno, izvijestile su vlasti.

Eksplozije su odjeknule u gradovima Pavlohrad i Mykolaiv oko 4:40 ujutro po lokalnom vremenu, kako su izvijestile lokalne vlasti, tokom prvog talasa raketnih napada. Dodatne eksplozije naknadno su odjeknule u Dnipro-u, neposredno nakon 6 ujutro.

U Dnjipropetrovskoj oblasti, regionalni guverner Serhij Lisak izvijestio je da je jedna osoba poginula, a 13 povrijeđeno u napadu na ovu oblast. Nekoliko visokih zgrada, domova i garaža bilo je oštećeno u Dnipro tokom napada. Požari su takođe prijavljeni u Pavlohradu i Nikopolu. U Kijevskoj oblasti, regionalna vojna administracija izvijestila je da su napadi zabilježeni u naseljima Buča, Boryspil i Obukhiv. Jedna kuća, 10 garažnih jedinica i pet parkiranih automobila su oštećeni tokom napada.

U Mikolaivu, gradonačelnik Oleksandr Senkevič izvijestio je da je došlo do oštećenja u stambenoj oblasti grada, međutim, nije bilo prijavljenih žrtava. Nema informacija o dodatnoj šteti koja je pretrpjela Ukrajina na drugim mjestima. Upozorenja na vazdušne napade bila su aktivirana u svim oblastima zemlje oko 5:45 ujutro, a prestala su oko 7 ujutro.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo izvijestilo je da su brojni dronovi, kao i krstareće i balističke rakete, letjele iznad ukrajinske teritorije tokom napada. Guverner Lvivske oblasti Maksim Kozytski izvijestio je da su dva krstareća projektila oborena iznad ove oblasti, bez žrtava i oštećenja. Tokom napada, Poljska ratna avijacija je podigla NATO lovce kako bi zaštitila poljski vazdušni prostor.

Napad dolazi nešto više od nedelju dana nakon što su ruski dronovi narušili poljski vazdušni prostor, što je natjeralo Poljsku ratnu avijaciju da obori više dronova na teritoriji NATO-a po prvi put od početka punog obima ruske invazije na Ukrajinu.

Rusija je ponovo narušila vazdušni prostor NATO-a 19. septembra iznad Finskog zaliva na estonskoj teritoriji. Estonska premijerka Kristen Mihel kasnije je saopštila da je Talin zatražio konsultacije u okviru NATO člana 4, koji omogućava državama članicama da vode razgovore sa saveznicima ako je njihova sigurnost ugrožena.

