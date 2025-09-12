Donald Tramp kaže da mu ponestaje strpljenja prema Putinu zbog rata u Ukrajini, ali nije najavio nove sankcije. Ističe da su sankcije na banke i naftu opcija za vršenje pritiska, ali da, u tom slučaju, Evropa mora biti uključena.

Izvor: YouTube/Screenshot/Washington Post/Ruptly

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da mu polako ponestaje strpljenja prema ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, ali nije zaprijetio novim sankcijama vezanim za rat u Ukrajini.

U intervjuu za Fox News, Tramp je istakao da dugo održava dobar odnos sa Putinom, ali je izrazio frustraciju zbog neuspjeha u okončanju sukoba.

Napomenuo je da sankcije bankarskom i naftnom sektoru predstavljaju mogućnost za vršenje pritiska na Rusiju, ali je naglasio da je za to neophodna zajednička saradnja evropskih zemalja.

Dodao je da je već "učinio mnogo", ističući kao primer uvođenje carina od 50 odsto na izvoz Indije u SAD, s obzirom na to da je Indija jedan od najvećih kupaca ruske nafte.

"Nije bilo lako donijeti tu odluku. To je veliki potez i izazvalo je trzavice u odnosima sa Indijom", rekao je Tramp za Fox News.