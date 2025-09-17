Izraelska vojska (IDF) pokrenula je novu fazu operacije "Gideonove kočije"

Izraelska vojska (IDF) pokrenula je novu fazu operacije "Gideonove kočije" u gradu Gazi dok se više od pola miliona stanovnika i dalje nalazi u najvećem gradu Pojasa Gaze.

Dvije divizije IDF-a ušle su u grad Gazu iz različitih pravaca, a uskoro će im se pridružiti još jedna. Po procjeni IDF-a, operacija će trajati oko dva do tri mjeseca.

Palestinska regulatorna agencija za telekomunikacije, sa sjedištem na Zapadnoj obali, saopštila je da su izraelski napadi na glavne mrežne linije u sjevernoj Gazi ugasili internetske i telefonske usluge, zbog čega su stanovnici Gaze odsječeni od ostatka svijeta, javljaju agencije.

Asošiejtid pres javlja da nakon više pokušaja nisu uspjeli da kontaktiraju ljude u gradu Gazi.

Podsjetimo, izraelska vojska je najavila otvaranje "nove privremene prelazne rute" za evakuaciju stanovnika iz grada Gaze, gdje je Izrael juče pokrenuo veliku kopnenu ofanzivu.

"Saobraćaj će biti dozvoljen duž ulice Salah al-Din, a zatim južno od Vadi Gaze", naveo je portparol vojske na društvenoj mreži X.

On je naveo da će "u ovoj fazi, ruta biti otvorena samo 48 sati" - od 12.00 časova 17. septembra do 12.00 časova 19. septembra.

Izraelska vojska je pokrenula kopnenu ofanzivu kako bi okupirala grad Gazu, a nezavisna istražna komisija Ujedinjenih nacija prvi put je ocenila da Izrael sprovodi genocid nad Palestincima u Pojasu Gaze.

Mnogi Palestinci tvrde da su stalna raseljavanja teža od gladi i vazdušnih napada od kojih pokušavaju da pobjegnu.

"Ovo raseljavanje je gore od gladi, gore od bombardovanja. Kunem se Svemogućim Bogom, maloprije sam razmišljao da se vratim kući i umrem tamo, umjesto da ostanem zaglavljen u ovoj bijedi, u ovim gužvama", rekao je mladi Palestinac Ahmed Hadra.