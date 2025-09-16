Nezavisna istražna komisija UN zaključila je da Izrael u Pojasu Gaze sprovodi genocid nad Palestincima, navodeći da su visoki zvaničnici podsticali takve radnje. Izrael je odmah odbacio nalaz, tvrdeći da vodi samoodbrambenu kampanju protiv Hamasa.

Izvor: Profimedia

Nezavisna istražna komisija Ujedinjenih nacija prvi put je zaključila da Izrael u Gazi sprovodi genocid nad Palestincima i da su pojedini visoki državni zvaničnici podsticali takve radnje. UN ovaj nalaz opisuju kao "najmerodavniji do sada" u vezi sa sukobom koji traje od 7. oktobra 2023.

U svom izvještaju od 72 strane, objavljenom u utorak, panel koji je formirao Savjet UN za ljudska prava utvrdio je da je Izrael počinio četiri genocidna dijela u Pojasu Gaze:

ubijanje Palestinaca,

nanošenje teških tjelesnih ili mentalnih povreda,

namjerno stvaranje životnih uslova koji vode fizičkom uništenju grupe u cjelini ili djelimično,

uvođenje mjera kojima se onemogućava rađanje unutar grupe.

Izrael je odmah odbacio ove optužbe, tvrdeći da se njegova vojna kampanja vodi u samoodbrani i u skladu s međunarodnim pravom.

Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da "Država Izrael kategorički odbacuje iskrivljeni i lažni izvještaj i zahtijeva trenutno raspuštanje ove komisije", ocjenjujući da se nalaz "u potpunosti zasniva na lažima Hamasa".

Podsjetimo, izraelska vojska je pokrenula kopnenu ofanzivu kako bi okupirala grad Gazu. To je objavio američki sajt Aksios koji navodi da vlada izraelskog premijera Benjamina Netanjahua za ovu operaciju tvrdi da ima za cilj iskorenjivanje Hamasa.