Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Predstavnica Saveza sindikata Crne Gore Nataša Vukašinović kazala je da bi povećanje obračunske vrijednosti koeficijenata realnije oslikalo stanje zarada, s obzirom na to da je primjenom programa Evropa sad 1, a naročito Evropa sad 2, došlo do određenih nelogičnosti u sistemu obračuna plata.

„Naš zahtjev je da se kroz kolektivno pregovaranje i Opšti kolektivni ugovor do kraja godine dogovorimo o usklađivanju obračunske vrijednosti koeficijenata i koeficijenata složenosti poslova, kako bismo preslikali stvarno stanje isplata i visinu zarada u Crnoj Gori“, kazala je Vukašinović.

Za plate u javnom sektoru u narednoj godini planirano je povećanje od oko 25 miliona eura, odnosno između tri i pet odsto. U sindikatima, međutim, ističu da ta procjena nije jasna, jer zahtijevaju povećanje zarada od 10 odsto kroz podizanje obračunske vrijednosti koeficijenata sa 90 na 100.

Predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica kazao je da su, u načelu, saglasni sa inicijativom sindikata.

„Ova inicijativa sindikata je i dalje otvorena i, na određeni način, treba je uzeti u obzir“, rekao je Mikavica.

Izvršna direktorica Savjeta stranih investitora Arijana Nikolić-Vučinić ocijenila je da nekonkurentna privreda ne može biti dobra osnova za rast zarada.

„Za zarade u javnom sektoru izdvojeno je 726 miliona eura, što jasno ukazuje na potrebu dodatnih ulaganja u jačanje konkurentnosti privrede“, kazala je Nikolić-Vučinić.

Da na rashodnoj strani budžeta postoje rezerve saglasni su i sindikati, ali i Marko Sošić iz nevladine organizacije Institut alternativa.

„U ovom trenutku niko nema precizne podatke o broju ugovora o djelu u državi, niti će se ta situacija riješiti djelovanjem komisije koja je vansistemska“, kazao je Sošić.

Generalni direktor Direktorata za budžet Bojan Paunović naveo je da je dosadašnja rasprava o budžetu pokazala snažne zahtjeve za povećanjem rashoda.

„Poslodavci i zaposleni su saglasni da država treba da poveća zarade, ali tada ulazimo u novu rundu rasprava o tome da li su plate u javnom sektoru veće nego u realnom i da li država ponovo postaje atraktivniji poslodavac. To nije održiv način rješavanja ovog pitanja“, poručio je Paunović.

On je dodao da se pitanje zarada mora rješavati sistemski, te da je plan da se do jula izradi precizan set aktivnosti koji će uključivati listu zanimanja i kompetencija, na osnovu kojih će Ministarstvo finansija dalje postupati.

Sindikati i Unija poslodavaca uputili su Ministarstvu finansija dopis u kojem upozoravaju da Opšti kolektivni ugovor ističe 31. decembra, te da bi njegovo nezaključivanje moglo ugroziti prava zaposlenih koji nemaju zaključene granske kolektivne ugovore.