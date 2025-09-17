Izraelska vojska otvara rute evakuacije iz grada Gaze nakon početka kopnene ofanzive, Palestinci imaju 48 sati da odu iz najvećeg grada enklave

Izvor: Profimedia/AA/ABACA

Izraelska vojska je najavila otvaranje "nove privremene prelazne rute" za evakuaciju stanovnika iz grada Gaze, gdje je Izrael pokrenuo veliku kopnenu ofanzivu.

"Saobraćaj će biti dozvoljen duž ulice Salah al-Din, a zatim južno od Vadi Gaze", naveo je portparol vojske na društvenoj mreži X.

On je naveo da će "u ovoj fazi, ruta biti otvorena samo 48 sati" - od 12.00 časova 17. septembra do 12.00 časova 19. septembra.

Izraelska vojska je pokrenula kopnenu ofanzivu kako bi okupirala grad Gazu, a nezavisna istražna komisija Ujedinjenih nacija prvi put je ocijenila da Izrael sprovodi genocid nad Palestincima u Pojasu Gaze.