Broj žrtava uključuje 25 ljudi u gradu Gazi, dok izraelska vojska nastavlja napad na najveći urbani centar Pojasa Gaze.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Najmanje 35 ljudi ubijeno je danas u izraelskim napadima od zore u Gazi, rekli su palestinski medicinski izvori za Al Džaziru.

Među poginulima je i šest tražilaca pomoći.

Ranije danas saopšteno je da je najmanje šest palestinskih civila, među kojima i oni koji su tražili humanitarnu pomoć, ubijeno je, a desetine su ranjene rano jutros usled intenzivne izraelske mitraljeske vatre i neprekidnog bombardovanja grada Gaze i Kan Junisa, javlja Vafa.

Prema medicinskim izvorima, jedno dijete je ubijeno u izraelskom artiljerijskom granatiranju u četvrti Šejh Radvan u gradu Gazi, dok je stariji muškarac ubijen iz vatrenog oružja izraelskih snaga u oblasti Al-Mavasija, jugozapadno od Kan Junisa, na jugu Pojasa Gaze.

U drugom incidentu, dvoje Palestinaca je ubijeno, a oko 17 ih je povređeno usled izraelskog granatiranja okupljenih civila na punktu za distribuciju humanitarne pomoći južno od Vadi Gaze, u centralnom dijelu Pojasa Gaze.

Nedugo zatim, još troje Palestinaca koji su čekali pomoć ubijeno je u izraelskoj vatri u blizini humanitarnog centra jugozapadno od Kan Junisa.

Od 7. oktobra 2023. godine, oko 64.300 Palestinaca je ubijeno, većinom žena i djece, dok je gotovo 162.005 njih povređeno, prenosi Kurir.