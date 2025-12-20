U beogradski Urgentni centar, u petak nekoliko minuta nakon ponoći, primljen je Đ. P. (26) sa teškim tjelesnim povredama koje su, prema poslednjim informacijama, opasne po život.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Mladić je u medicinsku ustanovu transportovan sa teškim ranama u predjelu stomaka i leđa. Prema nezvaničnim saznanjima, povrede su nanesene oštrim predmetom, najvjerovatnije nožem, pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima.

Iako je policija odmah izašla na teren i pokušala da obavi razgovor sa povrijeđenim kako bi se ušlo u trag napadaču, Đ. P. je, prema izvorima bliskim istrazi, odbio bilo kakvu saradnju sa organima reda. Za sada nije poznato gdje se tačno napad dogodio, kao ni šta mu je prethodilo.

Ljekari u Urgentnom centru ulažu maksimalne napore da stabilizuju njegovo stanje, ali prognoze su i dalje neizvjesne.

„Pacijent je primljen u kritičnom stanju sa višestrukim ubodnim ranama. Odmah po prijemu preduzete su sve mjere intenzivnog liječenja“, navodi izvor iz bolnice.

Policija intenzivno radi na rasvjetljavanju ovog slučaja, prikupljanju dokaza i identifikaciji počinioca, uprkos tome što oštećeni ne želi da pruži informacije o incidentu.