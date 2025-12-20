Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo prethodno je upozorilo na prijetnju od balističkih raketa, a ubrzo nakon toga prijavljene su snažne eksplozije širom regiona.

Izvor: Printscreen

Ruske snage izvele su kasno sinoć snažan napad balističkim raketama i dronovima na lučku infrastrukturu u Odeskoj oblasti, na jugu Ukrajine. U napadu je poginulo najmanje osam osoba, dok je 27 ljudi ranjeno, saopštile su ukrajinske nadležne službe.

Prema zvaničnim informacijama, raketni udar pogodio je područje luke, a dio stradalih nalazio se u autobusu koji se zatekao u blizini epicentra napada. Usled udara izbio je požar među teretnim kamionima parkiranim unutar lučkog kompleksa, dok su oštećena i druga vozila u okolini.

Echipajul unei nave amfibii turce a filmat sisteme ucrainene de apărare antiaeriană în portul Odesa și a publicat imaginile online fără cenzură. Pe lângă tunurile antiaeriene, sunt vizibile două lasere active. Scopul lor este neclar: fie orbesc dronele, fie servesc la ghidarea…pic.twitter.com/bUmf9bWggT — BobbyD (@bobbydtiktok)December 20, 2025

Guverner Odeske oblasti Oleh Kiper naveo je da su balističke rakete u masovnom napadu pogodile ključne lučke objekte, dok su ekipe hitnih službi bile na terenu, ali im je rad otežavala stalna vazdušna opasnost i nove uzbune.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo prethodno je upozorilo na prijetnju od balističkih raketa, a ubrzo nakon toga prijavljene su snažne eksplozije širom regiona.

Odeska oblast je već duže vrijeme česta meta napada, naročito njena lučka i saobraćajna infrastruktura. Nedavni udari izazvali su višednevne nestanke električne energije i prekide u vodosnabdijevanju.

Tokom prethodne noći ruski dronovi pogodili su i saobraćajnu infrastrukturu, pri čemu je oštećen most na magistralnom putu Odesa–Reni. Zbog bezbjednosne situacije, susjedna Moldavija privremeno je zatvorila pojedine granične prelaze u tom području.

Ukrajinske vlasti navode da se napadi na kritičnu infrastrukturu nastavljaju i da se ulažu napori kako bi se obezbijedila sigurnost stanovništva i očuvalo funkcionisanje saobraćaja i logistike. Napadi su dio šire kampanje usmjerene na energetske, komunalne i transportne sisteme širom zemlje.