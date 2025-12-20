Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo prethodno je upozorilo na prijetnju od balističkih raketa, a ubrzo nakon toga prijavljene su snažne eksplozije širom regiona.
Ruske snage izvele su kasno sinoć snažan napad balističkim raketama i dronovima na lučku infrastrukturu u Odeskoj oblasti, na jugu Ukrajine. U napadu je poginulo najmanje osam osoba, dok je 27 ljudi ranjeno, saopštile su ukrajinske nadležne službe.
Prema zvaničnim informacijama, raketni udar pogodio je područje luke, a dio stradalih nalazio se u autobusu koji se zatekao u blizini epicentra napada. Usled udara izbio je požar među teretnim kamionima parkiranim unutar lučkog kompleksa, dok su oštećena i druga vozila u okolini.
Echipajul unei nave amfibii turce a filmat sisteme ucrainene de apărare antiaeriană în portul Odesa și a publicat imaginile online fără cenzură. Pe lângă tunurile antiaeriene, sunt vizibile două lasere active. Scopul lor este neclar: fie orbesc dronele, fie servesc la ghidarea…pic.twitter.com/bUmf9bWggT— BobbyD (@bobbydtiktok)December 20, 2025
Guverner Odeske oblasti Oleh Kiper naveo je da su balističke rakete u masovnom napadu pogodile ključne lučke objekte, dok su ekipe hitnih službi bile na terenu, ali im je rad otežavala stalna vazdušna opasnost i nove uzbune.
Odeska oblast je već duže vrijeme česta meta napada, naročito njena lučka i saobraćajna infrastruktura. Nedavni udari izazvali su višednevne nestanke električne energije i prekide u vodosnabdijevanju.
Tokom prethodne noći ruski dronovi pogodili su i saobraćajnu infrastrukturu, pri čemu je oštećen most na magistralnom putu Odesa–Reni. Zbog bezbjednosne situacije, susjedna Moldavija privremeno je zatvorila pojedine granične prelaze u tom području.
Ukrajinske vlasti navode da se napadi na kritičnu infrastrukturu nastavljaju i da se ulažu napori kako bi se obezbijedila sigurnost stanovništva i očuvalo funkcionisanje saobraćaja i logistike. Napadi su dio šire kampanje usmjerene na energetske, komunalne i transportne sisteme širom zemlje.
While you are preparing for Xmas is trying to create one more humanitarian crisis. They are deliberately targeting bridge that connects part of Odesa region with the rest of . When they destroy it millions will lose access to basic necessities needed for survival.pic.twitter.com/k8jUpQJlyz— diana khater (@KhaterDiana)December 19, 2025