Izvor: Utah gov. office

Osumnjičeni za ubistvo političkog aktiviste i komentatora Čarlija Kirka uhapšen je juče po prijavi porodice. Ko je Tajler Robinson (22) i čime se bavio?

Bivši student inženjerstva na Državnom univerzitetu Jute, Tajler Robinson (22), identifikovan je kao osumnjičeni za atentat na osnivača Turning Point USAČarlija Kirka na kampusu u Juti.

"Uhapsili smo ga uveče 11. septembra", objavio je guverner Jute, Spenser Koks, na konferenciji za medije u petak ujutru.

Prema Koksu, član porodice Tajlera Robinsona obratio se porodičnom prijatelju koji je kontaktirao kancelariju šerifa okruga Vašington sa informacijom da je Robinson priznao ili nagovijestio da je počinio ubistvo.

Pogledajte fotografije Tajlera Robinsona:

Porijeklo i odrastanje

Izbrisani Fejsbuk postovi, koje je pregledao Foks njuz didžital, prikazuju Robinsonov život u okrugu Vašington u Juti - porodične trenutke, rođendane i školske uspjehe. Prema riječima Stivena Danhama, direktora za komunikacije školskog distrikta u okrugu Vašington, Robinson je bio učenik tog distrikta od 2008. do maja 2021, pohađajući Pine View Middle School i Pine View High School.

Do 2021. Robinson prelazi na Državni univerzitet Jute (USU), tu se mogu vidjeti fotografije napravljene ispred zgrade Anderson inženjering. U izjavi za Foks njuz, USU je potvrdio da je Robinson pohađao univerzitet samo jedan semestar 2021. godine.

Bio je upisan na smjer preinženjeringa i pohađao predmete u skladu s tim programom. Takođe mu je dodijeljena najviša stipendija univerziteta - Rezidentna predsjednička stipendija. Portparolka Univerziteta, Amanda De Rito, izjavila je da Robinson nije imao disciplinskih prekršaja tokom boravka na univerzitetu.

U trenutku hapšenja Robinson je bio na trećoj godini programa za elektrotehničare u Tehnički fakultet Diksi. Prije toga, dok je bio u srednjoj školi (2019–2021), pohađao je dodatne kurseve na Tehnološkom univerzitetu u Juti.

Odrastao u republikanskoj porodici, radikalizovao se uz video igre i onlajn dopisivanja. Robinsonov bivši drug rekao je da je osumnjičeni bio "ljevičar u svemu" i "jedini član njegove porodice koji je zaista bio ljevičar".

"Ostatak njegove porodice bili su tvrdi republikanci", rekao je on.

Prema riječima komšija, porodica Robinson je bila član Crkve Isusa Hrista svetaca posljednjih dana, tj. mormonske crkve. portparol crkve je rekao da je Robinson postao član dok je bio mlađi.

Istraga i hapšenje

Na konferenciji za štampu guverner Koks je izložio vremensku liniju koja je dovela do Robinsonovog hapšenja. Informacije su proslijeđene kancelariji šerifa okruga Juta, istražiteljima sa Univerziteta Juta veli (UVU) i FBI.

Istražitelji su naveli da je Robinson viđen na snimku sa video nadzora kako 10. septembra dolazi na Univerzitet u sivom Dodž čelendžeru u 8:29 sati ujutru, neposredno prije pucnjave. Član porodice kasnije je potvrdio da Robinson posjeduje vozilo tog opisa.

"Na snimku je u bordo majici kratkih rukava, svijetlom šortsu, crnom kačketu sa bijelim logom i svijetlim patikama", rekao je Koks.

Novinari "Foks njuz didžitala" snimili su sivi "Dodž čelendžer" parkiran na prilazu porodičnoj kući Robinsonovih u okrugu Vašington u Juti.

Članovi porodice ispričali su istražiteljima da je Robinson "posljednjih godina postao politički angažovaniji".

"Članovi porodice se prisjetio večere prije 10. septembra kada je Robinson spomenuo da Čarli Kirk dolazi na njegov univerzitet. Razgovarali su o tome zašto im se ne dopada i kakve stavove ima", naveo je Koks.

Istražitelji su razgovarali i sa Robinsonovim cimerom.

"Cimer je rekao da je Robinson pravio šale. U tim porukama pominjao je potrebu da preuzme pušku sa jednog mjesta, posmatra lokacije gdje je oružje ostavljeno, urezuje natpise na mecima i spominje da je pušku ostavio umotanu u peškir", rekao je Koks.

Pronađeno oružje

Istraga je dovela do pronalaska puške sjeverno od kampusa, gdje su vlasti pronašle oružje umotano u tamni peškir.

"Utvrđeno je da se radi o pušci Mauzer model 98 kalibra .30-06 sa optikom. Istražitelji su primijetili natpise urezane na čaurama pronađenim uz pušku", rekao je Koks.

Guverner: Porodica Robinson je uradila pravu stvar

Koks je pohvalio policiju i građane zbog brzog rasvetljavanja slučaja.

"Dugujemo zahvalnost svim policijskim službama u državi", rekao je.

"Zahvalni smo svima koji su sarađivali u ovako kratkom roku da pronađu ovog čovjeka i dovedu ga pred pravdu."

Republikanski guverner zahvalio se i porodici Robinson što su uradili pravu stvar.

"Želim da zahvalim javnosti koja je pregledala snimke, slala informacije i pomogla nam da dođemo do ovog trenutka", rekao je i dodao:

"Posebno želim da zahvalim porodici Tajlera Robinsona koja je postupila ispravno i omogućila da bude predat organima reda."

Na kraju je izrazio saučešće porodici Čarlija Kirka.

"Erika, Čarlijevi roditelji, njegove dvoje male djece, ovo je veoma tužan dan za našu zemlju, užasan dan za državu Jutu. Ali sam zahvalan što u ovom trenutku imamo priliku da donesemo barem djelimično olakšanje u ovom mračnom poglavlju naše istorije", rekao je guverner Koks.

(Fox news/MONDO)