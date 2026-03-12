U prvih šest dana rata protiv Irana, SAD su prema navodima izvora potrošile milijarde dolara. Kongres se priprema za dodatne zahtjeve za finansiranje sukoba.

Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Troškovi rata protiv Irana već u prvim danima dostižu ogromne iznose. Zvaničnici administracije američkog predsjednika Donalda Trampa procenili su tokom brifinga u Kongresu ove nedelje da je prvih šest dana rata Sjedinjene Američke Države koštalo najmanje 11,3 milijardi dolara, rekao je u srijedu izvor upoznat sa tim informacijama.

Ta cifra iznijeta je tokom sastanka zatvorenog tipa sa senatorima u utorak, ali ne predstavlja ukupne troškove rata. Prema navodima izvora, ona je dostavljena zakonodavcima koji poslednjih dana traže više informacija o sukobu.

Kongres očekuje zahtijev za dodatne milijarde

Više kongresnih pomoćnika navodi da se očekuje da Bijela kuća uskoro zatraži dodatna sredstva od Kongresa za finansiranje rata.

Prema pojedinim procenama iz administracije, zahtijev bi mogao da iznosi oko 50 milijardi dolara, dok drugi zvaničnici smatraju da bi čak i ta suma mogla biti nedovoljna.

Administracija za sada nije objavila javnu procenu ukupnih troškova sukoba niti jasnu procenu koliko bi rat mogao da traje.

Predsednik Donald Tramp izjavio je tokom posete saveznoj državi Kentaki u srijedu da je Amerika "pobejdila" u ratu, ali je dodao da će Sjedinjene Države nastaviti borbu dok posao ne bude završen.

Podatak o trošku od 11,3 milijarde dolara prvi je u srijedu objavio Njujork tajms.

Potrošene milijarde na municiju u prvim danima napadima

Vojna kampanja protiv Irana počela je 28. februara, kada su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli vazdušne napade.

Do sada je, prema procenama, poginulo oko 2.000 ljudi, uglavnom Iranaca i Libanaca, dok se sukob proširio i na teritoriju Libana. Rat je u međuvremenu izazvao ozbiljne poremećaje na globalnom tržištu energije i međunarodnom transportu.

Zvaničnici administracije su zakonodavcima takođe rekli da je 5,6 milijardi dolara vrednosti municije potrošeno već tokom prva dva dana vazdušnih udara.

Strah od pražnjenja američkih vojnih zaliha

Pojedini članovi Kongresa, koji će uskoro možda morati da odobre dodatno finansiranje rata, izrazili su zabrinutost da bi sukob mogao ozbiljno da iscrpi američke vojne zalihe.

Taj strah dodatno je pojačan činjenicom da se američka odbrambena industrija već suočava sa teškoćama da održi tempo proizvodnje i zadovolji rastuću potražnju.

Predsednik Donald Tramp se prošle nedelje sastao sa direktorima sedam velikih odbrambenih kompanija, dok Pentagon radi na planovima za obnavljanje vojnih zaliha.

Demokrate traže javno svjedočenje o planovima za rat

Demokratski zakonodavci zatražili su da visoki zvaničnici administracije javno i pod zakletvom svedoče pred Kongresom o planovima predsjednika za rat.

Oni žele odgovore na ključna pitanja - koliko dugo bi sukob mogao da traje i kakva je strategija Vašingtona za Iran nakon završetka borbi, piše Rojters.