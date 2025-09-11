Čarli Kirk, najpoznatiji desničarski aktivista u Americi i blizak saradnik predsjednika te zemlje Donalda Trampa, ubijen je sinoć na skupu u kampusu Univerziteta Juta.

Izvor: Utah's departement of public safety

Čarli Kirk je sinoć umro u bolnici nakon što je upucan na skupu u Juti. Predsjednik Amerike Donald Tramp više puta se oglašavao nakon atentata na Kirka, kao i brojni drugi američki zvaničnici.

FBI nudi nagradu od 100.000 dolara

FBI nudi nagradu od vrtoglavih 100.000 dolara za informacije koje bi dovele do identifikacije i hapšenja osobe (osoba) odgovorne za ubistvo Čarlija Kirka.

The FBI is offering a reward of up to $100,000 for information leading to the identification and arrest of the individual(s) responsible for the murder of Charlie Kirk on September 10, 2025, at Utah Valley University in Orem, Utah. Contact 1-800-CALL-FBI and submit photos and…pic.twitter.com/ReuzFhdm0H — FBI (@FBI)September 11, 2025

Ubica Čarlija Kirka je i dalje u bjekstvu, a FBI je pokrenuo masovnu potragu širom zemlje. Do ubice vode pet tragova: puška, obuća, otisak dlana, otisak podlaktice i šrafciger.

Ministar odbrane Pit Hegset odao je počast američkom patrioti Čarliju Kirku u obraćanju iz Pentagona povodom godišnjice 11. septembra, rekavši da, poput žrtava terorističkih napada prije 24 godine, Kirk "nikada neće biti zaboravljen".

"Život, primjer, pa čak i smrt sledbenika Hrista i američkog patriote, Čarlija Kirka, daju mi nadu. Kao i oni 11. septembra, nikada nećete biti zaboravljeni“, izjavio je Hegset.

Da li je ovo osumnjičeni za ubistvo Čarlija Kirka?

Terenska kancelarija FBI-ja u Solt Lejk Sitiju objavila je fotografije osobe za koju se sumnja da je povezana sa ubistvom Čarlija Kirka, prenosi "Gardijan".

We are asking for the public's help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

1-800-CALL-FBI

Digital media tips:https://t.co/K7maX81TjJpic.twitter.com/ALuVkTXuDc — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity)September 11, 2025

Dvije slike objavljene na platformi "X" prikazuju osobu sa crnim naočarima za sunce, bejzbol kačketom, crnom košuljom dugih rukava i farmerkama.

"Tražimo pomoć javnosti u identifikaciji ove osumnjičene osobe u vezi sa smrtonosnom pucnjavom na Čarlija Kirka na Univerzitetu u Juti", navodi se u saopštenju policije u Juti.

Pronađen šrafciger blizu puške?

Vlasti su pronašle šrafciger u blizini puške za koju istražitelji vjeruju da je korišćena u smrtonosnoj pucnjavi na Čarlija Kirka, kaže izvor koji je upoznat sa istragom, a prenosi CNN.

Istražitelji vjeruju da je to pokazatelj da je strelac možda koristio oružje za rastavljanje i ponovno sastavljanje prije upotrebe. Skidanje kundaka bi pomoglo strijelcu da sakrije oružje u torbi ili čak u odjeći, vjeruju oni.

In light of yesterday’s horrific assassination of a leading political figure, I want to underscore that foreigners who glorify violence and hatred are not welcome visitors to our country. I have been disgusted to see some on social media praising, rationalizing, or making light… — Christopher Landau (@DeputySecState)September 11, 2025

U objavi na X-u, zamjenik državnog sekretara Kris Landau je rekao da je naložio konzularnim službenicima da "preduzmu odgovarajuće mjere" protiv svih "stranaca koji veličaju nasilje i mržnju".

Dodao je da je "zgrožen što vidi neke na društvenim mrežama kako hvale, racionalizuju ili olako omalovažavaju" Kirkovo ubistvo.

Tramp planira da razgovara sa porodicom Čarlija Kirka

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp rekao je da planira da razgovara sa porodicom Čarlija Kirka danas popodne, rekavši novinarima da je Kirkova supruga "divna žena", prenosi CNN.

"Ne možete zamijeniti Čarlija Kirka. On je bio jedinstven", dodao je predsjednik SAD.

Poruka na metku za Čarlija Kirka

Istražitelji su pronašli municiju sa ugraviranim frazama vezanim za transrodnu i antifašističku ideologiju unutar puške za koju vlasti vjeruju da je korišćena u ubistvu Čarlija Kirka, prenijeli su američki mediji.

On je navodno ubijen starijim modelom lovačke puške, koja je nađena u šumi u blizini mjesta pucnjave u srijedu na Univerzitetu Juta. Puška je navodno bila umotana u peškir sa čaurom u cijevi. Nađena su i tri neispaljena metka sa ugraviranim natpisima.

