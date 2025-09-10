Saveznik Donalda Trampa Čarli Kirk upucan je na jednom događaju u Juti.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Čarli Kirk saveznik Donalda Trampa upucan je na jednom događaju u Juti, potvrdio je izvor upoznat sa dešavanjima.

Stepen Kirkovih povreda nije odmah bio poznat, prenio je CNN. Obraćanje Kirka je trajalo oko 20 minuta kada ga je prekinuo hitac, navodno, iz obližnje zgrade.

Snimak ranjavanja Trampovog saradnika brzo se pojavio na društvenim mrežama, a povodom incidenta oglasio se i Donald Tramp:

"Moramo svi da se molimo za Čarlija Kirka, koji je upucan. Sjajan čovjek od glave do pete. Bog neka ga blagoslovi", napisao je Tramp.