Američkog predsjednika Donalda Trampa novinari su pitali za komentar o upadu ruskih dronova u Poljsku, ali on nije odgovorio. Umjesto toga, mahnuo je propalestinskim demonstrantima ispred restorana i ušao u automobil.

Izvor: Flightradar24/X/Printscreen

Poljska vojska je rano jutros izvijestila da je oborila dronove koji su narušili njen vazdušni prostor tokom ruskog napada na susjednu Ukrajinu.

"Oružje je raspoređeno, a službe aktivno rade na lociranju oborenih objekata", saopštila je vojska Poljske. Dodali su da je u toku vojna operacija i pozvali stanovnike da ostanu u svojim domovima. Poljska je članica NATO saveza, transatlantskog odbrambenog pakta u kojem učestvuju SAD, a koji primjenjuje princip da je napad na jednog napad na sve.

Jedna novinarka je pitala američkog predsjednika Donalda Trampa, dok je izlazio iz restorana, šta misli o "ruskom upadu dronova u Poljsku". Tramp nije odgovorio, već je mahnuo propalestinskim demonstrantima ispred restorana. Zatim je ušao u automobil. Nije jasno da li je uopšte čuo pitanje, s obzirom da su demonstranti glasno zviždali.