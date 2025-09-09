Izrael je „rekao da“ najnovijem predlogu američkog predsjednika Donalda Trampa za oslobađanje talaca i sporazum o prekidu vatre u Gazi, rekao je ministar spoljnih poslova Gideon Sar

„Rat u Gazi može se završiti sjutra“, kaže Sar.

„Spremni smo da prihvatimo sporazum koji bi okončao ovaj rat, na osnovu odluke kabineta“, kaže Sar. Dodaje da izraelska vlada ima dva zahtjeva za okončanje rata - oslobađanje svih izraelskih talaca i polaganje oružja od strane Hamasa.

Hamasovo razoružanje „osigurava bolju budućnost za stanovnike Gaze, za Palestince tamo“, nastavlja on, nazivajući Hamas „problemom za Palestince i za region“.

SAD i Izrael još uvijek nisu detaljno objasnili šta predlog podrazumijeva, iako su neki navodni detalji procureli u štampu, uključujući trenutno puštanje svih talaca drženih u Gazi u zamjenu za palestinske zatvorenike i sporazum Izraela da ne nastavlja borbe.

Vijesti Kanala 12 su u nedelju prenijele da bi, prema novom predlogu, povlačenje Izraela iz Gaze bilo postepeno, ali bi se odvijalo uglavnom na početku prekida vatre.

Pregovarači bi tada imali 60 dana – ili koliko god je potrebno – da postignu dogovor o razoružanju Hamasa, specifičnostima izraelskog povlačenja i alternativnoj vladi za Gazu, prema televiziji.

Sar takođe hvali libansku vladu zbog odluke njenog kabineta da razoruža terorističku grupu Hezbolah, nazivajući je „veoma važnom za budućnost Libana i za region u cjelini“.

„Izraelci i Palestinci su dovoljno patili“, kaže Sar.

„Dok god ove terorističke države postoje, dok god je Hamas na vlasti, patnja sa obje strane neće prestati.“

