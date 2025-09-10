Prema riječima lokalnog policijskog inspektora, ostaci ruskog drona pali su na kuću u mjestu Viriki Vola.

Ruski dron pogodio je stambeni objekat u istočnoj Poljskoj, u regionu Ljublin, prenose lokalni mediji. Kako javlja "Polsat News", oštećeni su krov zgrade i parking, ali, srećom, niko nije povrijeđen.

Prema riječima lokalnog policijskog inspektora, ostaci ruskog drona pali su na kuću u mjestu Viriki Vola.

"Ljudi su čuli eksploziju i videli poljske borbene avione. Situacija je prilično teška i zabrinjavajuća. Stanovnici su zaista u velikom strahu", izjavio je gradonačelnik te opštine, Marius Žanko.

Region Ljublin se nalazi na istoku Poljske, u blizini granica sa Ukrajinom i Belorusijom.

Tusk: "Ogroman broj ruskih dronova narušio naš vazdušni prostor"

Premijer Poljske, Donald Tusk, potvrdio je da je tokom noći veliki broj ruskih dronova narušio vazdušni prostor Poljske:

"Prošle noći poljski vazdušni prostor narušen je od strane ogromnog broja ruskih dronova. Oni koji su predstavljali direktnu prijetnju - oboreni su."

Tusk je dodao da je u stalnoj komunikaciji sa generalnim sekretarom NATO-a i saveznicima.