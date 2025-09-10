Generalni sekretar NATO-a Mark Rute oglasio se povodom upada ruskih dronova u Poljsku i poručio da je aktivirana odbrana cijelog saveza, uz učešće više savezničkih aviona i sistema.

Izvor: Profimedia/SPUTNIK/Profimedia

O upadu ruskih dronova u Poljsku oglasio se i generalni sekretar NATO-a Mark Rute nakon sastanka Stalnog saveta NATO-a u Briselu.

"Juče su brojni dronovi iz Rusije povrijedili poljski vazdušni prostor. Naša protivvazdušna odbrana je aktivirana i uspješno je obezbijedila odbranu teritorije NATO-a, što je njihov zadatak. Uz Poljsku je bilo uključeno i nekoliko saveznika. To uključuje poljske F-16, holandske F-35, italijanske AVAKS avione, transportne tankere NATO-a i nemačke Patriote. Čestitam pilotima i svima koji su doprinijeli ovom brzom i vještom odgovoru", rekao je Rute.

Generalni sekretar NATO-a potvrdio je da se Stalni savet NATO-a sastao danas i da su konsultacije održane na zahtjev Poljske prema Članu 4 NATO ugovora. Svi saveznici izrazili su solidarnost sa Poljskom i osudili rusko ponašanje.

"Ono što je jasno jeste da ovo nije izolovan incident. Zapovjednik NATO snaga za Evropi će nastaviti aktivno da vodi naše odbrambene i snage odvraćanja na istočnom krilu. Saveznici će odlučno braniti svaki centimetar teritorije NATO-a", rekao je on u izjavi novinarima.

Rute je, odgovarajući na pitanje novinara da li je u pitanju bio namjerni napad, rekao da je to rezultat eskalacije i da je to bio opasan čin.

"U toku je potpuna analiza. Bilo da je namjerno ili ne, to je drsko i opasno. Poruka Putinu je jasna: zaustavi rat u Ukrajini. Zaustavi eskalaciju rata koji je sada usmeren protiv nevinih civila i civilne infrastrukture. Zaustavi kršenje vazdušnog prostora NATO-a i znaj da smo spremni, da smo budni i da ćemo braniti svaki centimetar teritorije NATO-a", rekao je Rute.