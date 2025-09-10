Rumunija je podigla borbene avione F-16 nakon masovnog napada Rusije na Ukrajinu i ulaska ruskih dronova u vazdušni prostor Poljske. Bukurešt je u stalnom kontaktu sa NATO saveznicima kako bi garantovao bezbjednost zemlje i istočnog krila Alijanse.

Izvor: Profimeda

Rumunija je podigla borbene avione F-16 zbog masovnog napada Rusije na Ukrajinu, nakon čega su dronovi Moskve ušli u vazdušni prostor Poljske, prenosi Liberatea.

"U noći sa 9. na 10. septembar, radarski sistemi za nadzor otkrili su grupu dronova u oblasti ukrajinskog grada Valcov, na granici sa Rumunijom", navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane.

Borbeni avioni F-16 poletjeli su iz vazduhoplovne baze u Feteštiju. Nakon toga, ljudi na sjeveru okruga Tulcea primili su poruku Ro-Alert.

Ministarstvo odbrane Rumunije navodi da nije bilo neposredne opasnosti po tu NATO zemlju, ali da je Bukurešt u stalnom kontaktu sa NATO saveznicima, kako bi bila garantovana bezbjednost Rumunije i istočnog krila NATO.

Informacije dolaze nakon što je Poljska objavila da je nekoliko ruskih bespilotnih letilica ušlo u njen vazdušni prostor tokom masovnog napada Moskve na Ukrajinu. Poljske oružane snage podigle su borbene avione i pokrenule operaciju za neutralisanje letjećih objekata.