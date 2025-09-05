Vladimir Putin najavio je da će nastaviti borbe u Ukrajini ako se ne postigne mirovni sporazum, dok Zelenski ističe da Moskva ne pokazuje ozbiljnu volju za okončanje rata, uprkos planovima za sastanak sa ruskim predsjednikom.

Izvor: Profimedia/SPUTNIK/Profimedia

Vladimir Putin najavljuje nastavak borbi ukoliko se ne postigne mirovni sporazum. Mirovni pregovori o ratu u Ukrajini još nisu donijeli značajniji napredak, a razaranja se i dalje nastavljaju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija kod Pokrovska rasporedila 100.000 vojnika, dok Kijev Post piše da ruski predsjednik Vladimir Putin priprema novu ofanzivu.

Pokrovsk se nalazi u istočnoj Ukrajini i Moskva ga više od godinu dana nije uspjela zauzeti. Grad predstavlja ključno saobraćajno čvorište za ukrajinske snage u Donbasu, a njegov pad mogao bi otvoriti put ruskim trupama ka poslednjim većim gradovima pod ukrajinskom kontrolom u regionu Donjecka, Slovjansku i Kramatorsku.

Evropski i ukrajinski zvaničnici upozorili su da bi proboj mogao biti izveden u blizini Pokrovska. U avgustu i septembru 2024. godine ruske snage su se približile na osam do deset kilometara od grada, ali ga nisu osvojile. Ove godine pokušale su ga i opkoliti. Sredinom avgusta, ruske trupe su nakratko probile liniju sjeverno od Pokrovska i napredovale oko deset kilometara blizu Dobropilja, prije nego što su ih ukrajinske jedinice potisnule.

Govoreći u srijedu u Pekingu, nakon što je sa kineskim liderom Si Đinpingom i Kim Džong Unom, vođom Sjeverne Koreje, prisustvovao vojnoj paradi, Putin je izjavio da će nastaviti borbe ukoliko se ne postigne mirovni sporazum.

Pohvalio je napredak ruskih snaga, tvrdeći da ostvaruju uspehe „na svim frontovima“ i da su oslabile ukrajinsku vojsku. Ukoliko mirovni sporazum ne bude postignut, naveo je, "onda ćemo morati sve naše zadatke riješiti vojnim putem."

Zelenski, koji je doputovao u Pariz na razgovore sa evropskim saveznicima, izjavio je da nije video znakove da je Moskva ozbiljna u vezi sa okončanjem rata.

"Sastanak sa Putinom je potreban. Ovdje nije riječ o želji, već o nužnosti. Podržavamo ovaj sastanak u bilo kom formatu: trilateralnom ili bilateralnom", poručio je Zelenski, dodajući da Rusija čini sve kako bi odložila susret.

"Naši američki partneri su nas obavijestili da me Putin pozvao u Moskvu. Izgleda da žele da sastanak ne bude održan, zbog čega me pozivaju. Rusija je počela da govori o sastanku, što nije loše, ali zasad ne vidimo njihovu stvarnu želju za okončanjem rata", istakao je ukrajinski predsjednik.

(MONDO/Večernji)