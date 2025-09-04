Ruski predsjednik Vladimir Putin tvrdi da Daleki istok Rusije raspolaže ugljem koji bi mogao da zadovolji potrebe zemlje i do 900 godina.

Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da rezerve uglja na Dalekom istoku zemlje dostižu nivoe koji bi mogli da traju i do devet vjekova. Putin je to izjavio tokom sastanka posvećenog razvoju energetskog sektora u regionu, ističući da su dalje jačanje kapaciteta i stabilno snabdijevanje energijom ključni prioritet za Kremlj.

Prema njegovim riječima, potrošnja električne energije na Dalekom istoku je porasla za 28 odsto u poslednjih deset godina, što, kako tvrdi, ukazuje na ubrzani razvoj regiona. Putin je upozorio da već sada postoji manjak prirodnog gasa i da će potražnja višestruko porasti u narednim godinama.

Putin je zatražio procjenu mogućnosti proširenja upotrebe uglja u energetici, pozivajući se na "izuzetno solidne rezerve" koje bi, prema različitim analizama, mogle da traju i do 900 godina.

Atomska energija

Ruski predsjednik je istakao da atomsku energiju smatra potpuno usklađenom sa "zelenim standardima" i da to područje treba nastaviti razvijati. Takođe je naglasio potrebu za intenzivnijim ulaganjem u hidroenergiju, koju je opisao kao efikasno i ekološki prihvatljivo rešenje, ali je podsjetio i da potencijal reka na Dalekom istoku još uvijek nije dovoljno iskorišćen.

"Obnova energetskih mreža se ne sme odlagati. Potrebno je razviti projekte za velike hidroelektrane, što će takođe pomoći u očuvanju stručnosti u ovoj oblasti po kojoj je Rusija bila poznata", rekao je Putin.

Iako, prema njegovim riječima, nema znakova akutnog nedostatka proizvodnih kapaciteta u regionu, ruski predsjednik insistira da se ubrzano razvijaju planovi kako bi se izbjegle buduće energetske krize.