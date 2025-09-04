Najmanje 15 osoba je poginulo u novim ruskim udarima širom Ukrajine.

Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia

Ruska vojska je danas pokrenula nove masovne raketne napade širom Ukrajine kada je stradalo najmanje 15 civila, dok je ranjeno 26 osoba, piše "Kijev Independent". Ruska operacija je započeta tokom noći srijede na četvrtak.

Rusi su lansirali oko 112 napadnih i mamac dronova tipa "Šahed" iranske proizvodnje. Ukrajinska protivvazdušna odbrana je presrela 84 ruska drona. Najteže je "prošao" Donjeck gdje je poginulo 11 civila - devet u Konstantinvki, dok je ranjeno 16 osoba.

U Hersonu je poginulo dvoje, u Harkovu jedna, u Dnjepropetrovsku jedna, dok je u Sumi ranjena "samo" jedna žena. Lokalne vlasti saopštile su 133 napada na 41 naselje u ovoj regiji.