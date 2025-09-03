Vladimir Putin je pozvao Volodimira Zelenskog u Moskvu na sastanak.

Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia, POU / Zuma Press / Profimedia

Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin održao je konferenciju za medije nakon trilateralnog sastanka sa predsjednikom Narodne Republike Kine Si Đinpingom i vođom Severne Koreje Kim Džong Unom. Nakon kratkih detalja o sastanku u Pekingu, novinare je najviše interesovala tema rata u Ukrajini.

"Ja nikada nisam isključio mogućnost sastanka sa njim. Ali da li ima smisla sastati se sa njim?

Mandat Zelenskog je istekao. Da li zbog toga ima smisla sastati se sa aktuelnom administracijom Ukrajine?", započeo je Putin svoje obraćanje.

Putin ne smatra Zelenskog legitimnim predsjednikom Ukrajine

Nastavio je da kritikuje Zelenskog i da ga diskredituje. Na kraju ove teme ga je pozvao u Moskvu na sastanak.

"Mogli bismo da se sastanemo, nisam to nikad odbio ako to dovede do pozitivnog ishoda. Moguć je sastanak, neka Zelenski dođe u Moskvu", objasnio je Putin i podsetio novinare da ga je isto pitao i američki predsjednik Donald Tramp na nedavnom sastanku na Aljasci, prenosi "Gardijan".

Kako će se završiti rat u Ukrajini?

Putin je istakao da je potreban "zdrav razum". Pohvalio je doprinos američke administracije u pregovorima Rusije i Ukrajine.

"Vjerujem da je moguće okončati rat ako bude zdravog razuma. Mora se pronaći prihvatljiv način za rešavanje sukoba.

Mislim da postoji svijetlo na kraju tunela. U suprotnom, bićemo primorani da ovo riješimo vojnim putem", istakao je Putin povišenim tonom okupljenim novinarima.