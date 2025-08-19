Švajcarska je saopštila da je spremna da organizuje sastanak Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog.

Izvor: Profimedia

Švajcarski ministar spoljnih poslova Ignasio Kasis saopštio je danas da je Švajcarska spremna da organizuje bilateralni sastanak ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i ruskog predsjednika Vladimira Putina, javlja "BBC". On je pozdravio predlog francuskog predsjednika Emanuela Makrona koji je prvi predložio da se sastanak održi u Ženevi.

Sa Švajcarskom postoji zakonski i proceduralni problem ukoliko bi se zaista usvojio predlog da se sastanak održi u Švajcarskoj. Švajcarska pripada grupi država koja je ratifikovala legalnost Međunarodnog krivičnog suda u Hagu i bila bi u obavezi da uhapsi Vladimira Putina jer njega ovaj sud goni za počinjene ratne zločine u Ukrajini od početka rata 24. februara 2022. godine.

Switzerland will grant Putin immunity if he attends the peace conference

— Swiss Foreign Minister Cassispic.twitter.com/YHiE4x5qg7 — Lord Bebo (@MyLordBebo)August 19, 2025

Međutim, švajcarski advokati pronašli su "rupe u zakonu" i pronašli su prostor za održavanje ovog sastanka u njihovoj zemlji bez obaveze hapšenja ruskog predsjednika. Objasnili su da Švajcarska ima posebnu ulogu u Ujedinjenim nacijama zbog čega bi Putin navodno mogao bezbjedno da dođe u Švajcarsku na sastanak sa Volodimirom Zelenskim.

Pogledajte fotografije sa sastanka Donalda Trampa i Volodimira Zelenskog

Vidi opis Putinu prijeti zatvor širom svijeta, ali ne i u ovoj zemlji: Pronađena lokacija za sastanak sa Zelenskim Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Abaca Press / Alamy / Alamy / Profimedia Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Aaron Schwartz - Pool via CNP / MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Aaron Schwartz - Pool via CNP / MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Abaca Press / Alamy / Alamy / Profimedia Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / alamy / Profimedia Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: EPA/AARON SCHWARTZ / POOL Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: EPA/AARON SCHWARTZ / POOL Br. slika: 11 11 / 11

Da podsjetimo, sa Zelenskim na sastanku sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom prisustvovalo je više evropskih lidera. Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, predsjednik Francuske Emanuel Makron, premijerka Italije Đorđa Meloni, nemački kancelar Fridrih Merc, premijer Velike Britanije Kir Starmer, predsjednik Finske Aleksander Stub i Generalni sekretar NATO saveza Mark Rute bili su na multilateralnom sastanku.

U petak 15. avgusta na Aljasci sastali su se Donald Tramp i Vladimir Putin kada su pregovarali o uspostavljanju prekida vatre u Ukrajini. U međuvremenu je procurio ultimatum Putina za prekid vatre sa čim se Donald Tramp navodno složio.

Međutim, Zelenski je kategorički odbio predlog o povlačenju trupa iz Donjecka. Nastavak pregovora zakazan je za danas u Bijeloj kući na velikom sastanku na kom ukrajinski predsjednik neće biti sam ovog puta.

Pogledajte fotografije sa sastanka Donalda Trampa i Vladimira Putina na Aljasci