Snage Marinskog korpusa SAD iz 22. ekspedicione jedinice sprovode višednevne vježbe pomorskog desanta u Portoriku, dok Venecuela pojačava vojnu pripravnost.

Izvor: USMC

Snage Marinskog korpusa američke vojske iz sastava 22. ekspedicione jedinice sprovode višednevne vježbe vojnog desanta u Portoriku, što se shvata kao Trampova poruka i prijetnja invazijom predsedniku Venecuele Nikolasu Maduru.

Zajedno sa nekoliko ratnih brodova američke mornarice koje su raspoređene u Karipskom moru kao preventivna mjera, snage Marinskog korpusa su stacionirane u Portoriku.

U Portoriku, američki marinci iz 22. ekspedicione jedinice sprovode vježbe pomorskog desanta, što je njihova primarna namjena u ratnim operacijama.

"Izazovni teren i tropska klima Portorika pružaju idealno okruženje za 22. ekspedicionu jedinicu marinaca da sprovodi realističnu amfibijsku obuku i usavršava specijalizovane vještine", navodi se u saopštenju Marinskog korpusa.

Ova jedinica marinaca djeluje sa amfibijskim jurišnim brodom USS Iwo Jima, zajedno sa amfibijskim transportnim brodovima USS San Antonio i USS Fort Lauderdale.

Kao odgovor na američko vojno prisustvo, Venecuela je mobilisala snage duž svoje obale. Predsjednik Nikolas Maduro, za čije hapšenje su SAD ponudile nagradu od 50 miliona dolara, rekao je da je zemlja u maksimalnoj pripravnosti za odbranu od onoga što je nazvao "krvavom prijetnjom".