Američka administracija predsjednika Donalda Trampa tvrdi da je cilj ove operacije borba protiv narkokartela, ali venecuelanski zvaničnici i analitičari sumnjaju da bi stvarni cilj mogao da bude pritisak na vladu Nikolasa Madura ili čak promjena režima.

Venecuelanski predsjednik Nikolas Maduro rekao je da osam brodova američke mornarice koji nose 1.200 projektila i jedna nuklearna podmornica ciljaju Venecuelu.

Nagomilavanje američkih pomorskih snaga u južnom Karibima izazvalo je zabrinutost. Ratni brodovi, uključujući USS "San Antonio", USS "Iwo Jima" i USS "Fort Lauderdale", zajedno sa podmornicom na nuklearni pogon i više od 4.500 mornara i marinaca, raspoređeni su u regionu ili se očekuje da uskoro stignu. Američka administracija predsjednika Donalda Trampa tvrdi da je cilj ove operacije borba protiv narkokartela, ali venecuelanski zvaničnici i analitičari sumnjaju da bi stvarni cilj mogao da bude pritisak na vladu Nikolasa Madura ili čak promjena režima.

Prema izjavama Bijele kuće, operacija je usmjerena na suzbijanje trgovine drogom, posebno kokaina i fentanila, koji su označeni kao ozbiljna prijetnja nacionalnoj bezbjednosti SAD-a. Predsjednik Maduro izjavio je u ponedeljak da se njegova zemlja suočava sa "najvećom prijetnjom koju je kontinent vidio u posljednjih 100 godina".

Na konferenciji za novinare, Maduro je američki potez nazvao "neopravdanim" i "apsolutno kriminalnom prijetnjom". Rekao je da osam brodova američke mornarice sa 1.200 projektila i jedna nuklearna podmornica ciljaju Venecuelu.

Sjedinjene Američke Države sprovode ono što nazivaju "maksimalnim pritiskom", ovaj put vojnim sredstvima, a Venecuela je kao odgovor proglasila maksimalnu spremnost za odbranu nacije, naglasio je Maduro. On je insistirao da Venecuela neće popustiti "ucjenama i prijetnjama", dodajući da je zemlja mirna, ali da će se boriti za odbranu svoje teritorije ako bude napadnuta. Najavio je nacionalni program obuke civila i formiranje Borbene jedinice komunalne milicije kako bi se ojačala odbrana zemlje.

