Američki ratni brod "Lejk Eri" ušao je u Panamski kanal i kreće se prema Karibima, stiže još brodova, dok se Venecuela sprema za odbranu zemlje.

Izvor: screenshot X

Američka raketna krstarica USS Lejk Eri viđena je kako u petak uveče prolazi kroz Panamski kanal iz Pacifika ka Karibima, nakon što je administracija Donalda Trampa rasporedila ratne brodove u blizini obale Venecuele, prenio je France24.

BREAKING

US Navy’s guided-missile cruiser USS Lake Erie has crossed the Panama Canal into the Caribbean, part of a wider American naval buildup near Venezuela.



Source: Reuterspic.twitter.com/ywNLg2H8Go — The Current Brief (@GlobalViewPk)August 30, 2025

Novinari agencije AFP primijetili su brod dok je oko 21:30 sati prolazio kroz jedan od kanala i plovio ka istoku, prema Atlantskom okeanu.

Sedam američkih ratnih brodova i jedna nuklearna jurišna podmornica već se nalazi u regionu ili se očekuje njihov dolazak, zajedno sa više od 4.500 mornara i marinaca.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je borba protiv narko kartela centralni cilj njegove administracije, a američki zvaničnici su za Rojters rekli da je vojna operacija usmjerena na "pretnje koje dolaze od tih kartela".

Zamjenik šefa osoblja Bijele kuće, Stiven Miler, rekao je u petak da je vojno raspoređivanje usmjereno na "borbu i razbijanje organizacija za trgovinu drogom, kriminalnih kartela i stranih terorističkih organizacija u našem regionu".

Međutim, ostaje nejasno kako će prisustvo američke mornarice uticati na trgovinu drogom. Najveći dio pomorske trgovine narkoticima ka SAD ide preko Tihog okeana, a ne Atlantika, gdje su američke snage raspoređene, dok značajan dio koji prolazi kroz Karibe stiže tajnim letovima.

Venecuelanski zvaničnici vjeruju da bi prava meta mogao biti Karakas. Početkom avgusta, SAD su udvostručile nagradu za informacije koje bi dovele do hapšenja predsjednika Nikolasa Madurana 50 miliona dolara, zbog optužbi za trgovinu narkoticima i veze sa kriminalnim grupama.

Nikolas Maduro, ministar unutrašnjih poslova Diosdado Kabeljo i ambasador Venecuele pri Ujedinjenim nacijama, Samuel Monkada, ocijenili su da SAD prete zemlji raspoređivanjem marinaca, kršeći međunarodne sporazume.

Oni odbacuju tvrdnje Vašingtona da je venecuelansko rukovodstvo ključno za međunarodnu trgovinu drogom.

Administracija Donalda Trampa ponavlja da može upotrebiti vojsku protiv narko kartela i kriminalnih grupa, te da je Pentagon dobio nalog da pripremi različite opcije za djelovanje.