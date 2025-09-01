Masovno prisustvo američke mornarice u južnom Karipskom moru, uključujući ratne brodove, nuklearne podmornice i hiljade vojnika, podiglo je tenzije u regionu i izazvalo sumnje da je na meti zapravo predsjednik Venecuele Nikolas Maduro.

Izvor: Profimedia

Značajno gomilanje američkih pomorskih snaga u južnim Karibima izazvalo je zabrinutost u Venecueli i među stručnjacima u Sjedinjenim Državama. Dok administracija Donalda Trampa tvrdi da je cilj akcije borba protiv narko-kartela, mnogi se pitaju da li se iza vojne demonstracije sile zapravo krije pritisak na predsjednika Nikolasa Madura, javlja Rojters.

Čak sedam ratnih brodova stiže u region, uz pratnju brze napadačke nuklearne podmornice i više od 4.500 američkih vojnika i marinaca. U igri se nalaze i špijunski avioni P-8, a dio brodova je opremljen helikopterima i raketama Tomahavk.

Tramp je borbu protiv kartela nazvao ključnim ciljem, ali stručnjaci upozoravaju da se većina šverca droge u Sjedinjene Države odvija preko Pacifika, a ne preko Kariba. Zato Karakas vjeruje da je njegova vlada prava meta posebno nakon što su Amerikanci povećali nagradu za hvatanje Madura na čak 50 miliona dolara.

Venecuelanski zvaničnici su oštro reagovali, tvrdeći da Vašington priprema teren za "intervenciju protiv legitimnog predsjednika". General Vladimir Padrino je rekao: "Mi nismo dileri droge, mi smo plemenit narod."

Iako vojne snage na Karibima zvuče impresivno, stručnjaci podsjećaju da su za invaziju na Panamu 1989. godine SAD poslale skoro 28.000 vojnika. Ovog puta brojke su znatno manje.

"Preveliko je da bi bilo samo zbog droge, premalo za invaziju", zaključuje Kristofer Ernandez-Roj iz Centra za strateške i međunarodne studije.