Zbog rastućih tenzija sa Sjedinjenim Američkim Državama i optužbi da je umiješan u međunarodnu trgovinu drogom, predsjednik Venecuele Nikolas Maduro najavio je masovno regrutovanje u miliciju.

Venecuela planira dodatnu regrutaciju u milicijski ogranak oružanih snaga zbog sve većih prijetnji iz Sjedinjenih Američkih Država povodom navodne umiješanosti vlasti u međunarodnu trgovinu drogom. Odgovarajući na poziv, dobrovoljci su se prijavili u Bolivarsku miliciju Venecuele, i to u kasarnama i na trgovima širom zemlje, izvijestila je u subotu državna televizija Telesur.

"Pozivamo sav narod da se ujedini i pridruži miliciji. Poručujemo imperijalizmu: prestanite sa prijetnjama. Venecuela vas odbacuje. Venecuela želi mir", rekao je predsjednik Nikolas Maduro.

Bolivarska milicija je osmišljena kao dopuna redovnim oružanim snagama. Prema sopstvenim podacima, ima oko 4,5 miliona članova, uključujući rezerviste, članove Madurove Ujedinjene socijalističke partije, zaposlene u državnim preduzećima i penzionere.

Sumnje u efikasnost policije

Uprkos veličini, stručnjaci za bezbjednost sumnjaju u efikasnost same milicije. Prema tvrdnjama američke vlade, Madurov režim je pretvorio Venecuelu u narko-državu, udružujući se sa kolumbijskim gerilcima kako bi izvozili drogu u Evropu i SAD preko organizacije poznate kao Kartel Sunca, koju navodno čine visoki venecuelanski zvaničnici.

Ministarstvo pravde SAD i Stejt department su u četvrtak udvostručili nagradu za informacije koje bi dovele do hapšenja Madura na 50 miliona dolara.