U saopštenju ECB navodi se da se u narednom periodu očekuje nešto viša inflacija nego što je ranije prognozirano, ali i brži privredni rast eurozone.

Evropska centralna banka (ECB) odlučila je da zadrži sve tri ključne kamatne stope na postojećem nivou, saopšteno je nakon današnje sjednice Upravnog savjeta.

Referentna kamatna stopa na depozite ostala je na nivou od dva odsto, kamatna stopa na glavne operacije refinansiranja iznosi 2,15 odsto, dok je kamatna stopa na graničnu kreditnu liniju zadržana na 2,4 odsto.

Prema novim projekcijama, prosječna stopa inflacije trebalo bi da iznosi 2,1 odsto u ovoj godini, 1,9 odsto u 2026, 1,8 odsto u 2027, dok se u 2028. godini očekuje povratak na ciljanu stopu od dva odsto.

Bazna inflacija, koja isključuje cijene energije i hrane, procijenjena je na 2,4 odsto u ovoj godini, 2,2 odsto u narednoj, 1,9 odsto u 2027. i dva odsto u 2028. godini. Inflacija za narednu godinu revidirana je naviše, uglavnom zbog sporijeg pada cijena usluga.

Kada je riječ o ekonomskom rastu, ECB procjenjuje da će privreda eurozone porasti za 1,4 odsto u ovoj godini. Prognoza rasta za narednu godinu iznosi 1,2 odsto, dok se za 2027. i 2028. godinu očekuje stabilan rast od 1,4 odsto.