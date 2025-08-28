Masovni ruski napad na Kijev i širom Ukrajine, jedan od najvećih udara raketama i dronovima ovog mjeseca, trajao 13 sati.

Izvor: X - screenshot

Rusija je noćas izvela veliki vazdušni napad na ukrajinske gradove, napadajući Kijev raketama i ciljajući oblasti zemlje koje su daleko od linija fronta.

Kijev indipendent prenosi navode ukrajinskih vlasti da je najmanje osam ljudi poginulo u napadu, uključujući i dijete od 14 godina.

" Još 45 ljudi je povređeno, a 30 žrtava je hospitalizovano " saopštile su kijevske vlasti.

Među povrijeđenima je i nekoliko djece.

Ukrajinski medij Junajted24 navodi da je napad trajao ukupno 13 sati i da je bio jedan od najvećih ovog mjeseca.

Sirene za vazdušnu opasnost su se oglasile širom Ukrajine, a stanovnici skoro svih oblasti u zemlji su upozoreni da potraže skloništa pošto je Rusija lansirala hipersonične rakete i više talasa dronova tokom noći.

Najmanje četiri borbena aviona MiG-31 naoružana raketama Kinžal poletjela su tokom napada.

Kijev su potresale eksplozije od dronova i balističkih raketa u napadu u kojem su oštećene kuće, poslovni objekti i škole širom grada.

Navodi se da je petospratna stambena zgrada direktno pogođena i potpuno je uništena, a još jedna kuća i vrtić na tom području su oštećeni.

" Grad je napadnut iz više pravaca dronovima Šahid, krstarećim raketama i raketama Kinžal " rekao je Timur Tkačenko, šef Vojne uprave grada Kijeva.

Eksplozije su se prvi put čule u Kijevu oko 21.30 sati, kada je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko objavio da jedinice protivvazdušne odbrane (PVO) djeluju na ciljeve iznad grada.

Tkačenko je rekao da je PVO ponovo aktivirana oko ponoći dok se još jedna grupa dronova približavala gradu.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo je takođe izvijestilo da su desetine dronova letjele u rojevima iznad centralnih i južnih regiona zemlje, uključujući Žitomirsku, Odesku i Nikolajevsku oblast.

Upozorenja na napad iz vazduha su takođe izdata za krajnje zapadne regione Ukrajine, uključujući Ternopilsku, Lavovsku i Ivano-Frankovsku oblast.

Vazduhoplovne snage su kasnije izvijestile da je Rusija podigla avione opremljene balističkim raketama prema centralnoj Ukrajini, uključujući Kijev.

Dok se prestonica još uvjek oporavljala od napada na civilne četvrti, Rusija je lansirala još jedan talas krstarećih raketa prema Kijevu i drugim ukrajinskim regionima oko 5.30 sati jutros.

Nove eksplozije su potresla Kijev dok su spasioci još uvjek tražili žrtve ispod ruševina zgrada pogođenih balističkim raketama samo nekoliko sati ranije.

Službe za hitne slučajeve su poslate u više gradskih okruga.

Tkačenko je rekao da su napadi oštetili više od 20 lokacija, uključujući tržni centar u centru grada.

Dok Bijela kuća insistira na mirovnom sporazumu kako bi se okončao rat u Ukrajini, Rusija nastavlja da vrši dodatni pritisak na Kijev stalnim napadima na gradove i eskalacijom kopnenih ofanziva.

Dok broj žrtava raste, Kremlj odbacuje pozive na prekid vatre i osuđuje evropske napore da se osiguraju bezbjednosne garancije za Ukrajinu, insistirajući da Rusija mora da igra ulogu u tome.

Ruske rakete i borbeni dronovi danas su dali jasan odgovor svima u svijetu koji nedeljama i mjesecima pozivaju na prekid vatre i pravu diplomatiju. Rusija bira balističke rakete umjesto pregovaračkog stola - napisao je jutros na Telegramu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.



On je dodao da očekuje reakciju Kine, koja je "više puta pozivala protiv eskalacije rata i pozivala na prekid vatre", kao i reakciju Mađarske, prenosi Kurir.

"Očekujemo reakciju svih u svIJetu koji su pozivali na mir, ali sada češće ćute nego što zauzimaju principijelne stavove " naveo je Zelenski.