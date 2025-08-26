Donald Tramp je ponovo javno zaprijetio Vladimiru Putinu da će Amerika uvesti sankcije Rusiji.

Izvor: Andrew Harnik / Getty Images / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp ponovo je javno zaprijetio ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu uvođenjem oštrih sankcija, javlja "CNN". Tramp sve više gubi strpljenje sa Putinom iako su održali dobar i konkretan sastanak na Aljasci nedavno.

"Neće biti svjetski rat, ali biće ekonomski sukob. Biće jako loše po Rusiju", rekao je Tramp danas.

Dodao je da dosad nije hteo da uvodi sankcije ili carinske mjere koje bi direktno pogodile rusku ekonomiju. Američki predsjednik vjeruje da je moguće da se situacija promijeni u skorijoj budućnosti i da je moguće uspostavljanje prekida vatre u Ukrajini koje bi potom dovelo i do kraja rata koji je počeo 24. februara 2022. godine.

"Nije bitno šta oni kažu. Svi oni poziraju, to su gluposti.

Ono što sam mislio da će biti najlakše rešenje je zapravo najteže. Mislim da ćemo uspjeti", zaključio je Tramp.

Američki predsjednik je ponovo podsjetio na svoj stav da deo odgovornosti za rat u Ukrajini nosi i Volodimir Zelenski, predsjednik Ukrajine. Ponovo je produžio rok koji je dao Rusiji za konkretnije poteze koji bi pokazali nedvosmisleno da Moskva želi da se okonča sukob na istoku Evrope.